Путін допомагає Ірану з ударами: у Німеччині назвали мету Кремля

Берлін заявив про передачу розвідданих і спробу відвернути увагу від війни в Україні

У Німеччині заявили, що Росія допомагає Ірану визначати цілі для ударів, надаючи розвідувальну інформацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.

За його словами, Москва передає Тегерану дані про потенційні об’єкти для атак, що свідчить про пряму підтримку Ірану у війні.ь«Путін цинічно сподівається, що ескалація на Близькому Сході відверне нашу увагу від його злочинів в Україні», – заявив Вадефуль.

Він наголосив, що такі розрахунки Кремля не повинні спрацювати, а міжнародна спільнота має враховувати взаємозв’язок конфліктів. «Ми дуже чітко бачимо, наскільки тісно переплетені ці два конфлікти. Росія, очевидно, підтримує Іран інформацією про потенційні цілі», – додав глава МЗС.

Окрім цього, Вадефуль повідомив, що обговорив ситуацію з держсекретарем США Марко Рубіо. За його словами, Берлін готовий долучитися до стабілізації ситуації в Ормузькій протоці після завершення бойових дій.

Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо публічно вступив у суперечку з міністрами закордонних справ країн G7 через розбіжності щодо війни РФ проти України та конфлікту навколо Ірану. Під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G7 виникла публічна дискусія між держсекретарем США Марко Рубіо та його європейськими колегами.

Суперечка стосувалась небажання європейських країн підтримати ініціативу президента США Дональд Трамп щодо захисту Ормузької протоки та загалом участі у потенційній операції проти Ірану.