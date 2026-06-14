У списку 34 футболісти. «Динамо» вирушило на тренувальні збори в Австрію
Столичний гранд розпочинає підготовку до нового сезону
Делегація київського «Динамо» в неділю попрямувала на навчально-тренувальний збір. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.
Тренерський штаб «біло-синіх» на чолі з Ігорем Костюк узяв до Австрії понад три десятки виконавців. У список потрапив новачок «Динамо» – воротар Ілля Ольховий з тернопільської «Ниви». Також шанс закріпитися в команді отримають футболісти, які повернулися з оренди – оборонці Олексій Гусєв і Навін Малиш, півзахисники Джастін Лонвейк, Владислав Герич, Валентин Рубчинський, Роман Саленко й Анхель Торрес.
Кампанія 2026/27 розпочнеться для столичного гранда з кваліфікації Ліги Європи. Динамо розпочне виступи в першому раунді, матчі якого заплановані на 9 липня і 16 липня. Жеребкування цієї стадії відбудеться 16 червня.
Список футболістів Динамо на тренувальних зборах в Австрії:
Воротарі: Нещерет, Ольховий, Суркіс, Манько
Захисники: Попов, Біловар, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Тіаре, Гусєв, Захарченко, Дикий, Коробов, Малиш, Тимчик
Півзахисники: Бражко, Буяльський, Волошин, Герич, Кабаєв, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Піхальонок, Редушко, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко
Нападники: Герреро, Пономаренко.
Найкращі молоді футболісти УПЛ
Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.
- 2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)
- 2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)
- 2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)
- 2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)
- 2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)
- 2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)
- 2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)
- 2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)
- 2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)
- 2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)
- 2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)
- 2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)
- 2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)
- 2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)
- 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)
Найкращі тренери УПЛ
Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу Шахтаря Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.
- 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
- 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
- 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
- 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
- 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
- 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
- 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
- 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
- 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
- 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
- 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)
До слова, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.
Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.
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