Помер колишній гравець київського «Динамо», легенда івано-франківського «Спартака»



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В останні роки Ігор Дирів відвідував матчі Команди рідного краю в статусі простого вболівальника Футбол24

Ігореві Диріву було 70 років

Сьогодні, 9 лютого, на 71-му році життя в Івано-Франківську перестало битися серце легенди станіславівського й українського загалом футболу Ігора Диріва.

Гравецька кар’єра пана Диріва розтягнулася на цілих 16 років. Ігор грав на позиціях нападника і атакувального хавбека. Розпочинав він 16-річним у складі друголігового івано-франківського «Спартака». У сезоні-1965 забив сім голів у 28-ми матчах і отримав запрошення з лав найсильнішої української команди — київського «Динамо», яке на той час було фактично гегемоном совєцького футболу.

У складі киян Дирів провів три сезони. У чемпіонатах СССР серед дублерів забив за цей час 16 м’ячів. Але за основу не зіграв жодного матчу. Пан Ігор розповідав, що спершу ходив в улюбленцях тренера основи Віктора Маслова, але прихильність змінилася гнівом після історії в Алмати. Молодий Дирів загуляв з дівчатами, а тренер це помітив. Як наслідок — опала, яка коштувала місця в команді і відправки на військову службу в київський СКА у 1969-му.

Ігор Дирів міг стати зіркою київського «Динамо». Фото - Футбол24

Відмучившись в армійській команді рік, Дирів повернувся до Івано-Франківська і провів у складі рідного «Спартака» загалом десять сезонів (з нетривалою перервою на перехід у «Турбіни» з Набережних Човнів» у 1979-му). З Дирівим у складі «Спартак» провів найкращі свої роки в союзну епоху. За підсумками сезону-1972 івано-франківська команда піднялася у першу лігу і залишалася там на доброму рахунку в кожному з чемпіонатів.

Кар’єру Дирів закінчив у складі аматорського «Нафтовика» з Долини. Коли ж пішов на футбольну пенсію, постав перед дилемою — заробити на шмат хліба. «Грошей у той час не було, діти маленькі, - згадував пан Ігор у торішньому інтерв’ю «Футбол 24». - Жити якось треба. Поїхав з кількома одноклубниками на північ на будівництво, встановлювали арматуру в Нижньовартовську. Через кілька років повернувся і тренував у Заболотові, Надвірній, Рожнятові, Рахові. Практично всюди ставали чемпіонами області».

Був час, коли у 1997-му Ігор Дирів ненадовго очолив рідне «Прикарпаття». Проте через безгрошів’я, яке спричиняло чимало проблем, надовго на посаді не затримався.

Після закінчення тренерської кар’єри Ігор Дирів у статусі інспектора обслуговував матчі обласного чемпіонату Івано-Франківщини. До тих пір, поки не потрапив у немилість керівникові обласної Федерації футболу Тарасові Климу. З тих пір пан Ігор став повноцінним пенсіонером, матчі «Прикарпаття» відвідував як звичайний вболівальник...