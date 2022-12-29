Помер легендарний футболіст Пеле

Останній місяць Пеле перебував у лікарні з численними захворюваннями

Легендарний бразильський футболіст Пеле помер у віці 82 років. Про це повідомляє AP.

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Він тривалий час боровся із онкологією.

Захворювання виявили у Пеле восени 2021 року, після чого 82-річний бразилець пройшов курс хіміотерапії, але згодом організм перестав реагувати на неї. У зв'язку з цим його стан поступово погіршувався, і в кінці листопада Пеле було госпіталізовано до Сан-Паулу. Пізніше з'явилася інформація, що легендарний бразильський футболіст не реагує на хіміотерапію і йому надається паліативна допомога, призначена для полегшення болю. Пізніше лікарі повідомили, що його стан стабілізувався.

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Раніше повідомлялось, що хворий на рак Пеле попрощався з родиною.

Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) виступав на професійному рівні за клуби «Сантос» (1956-1974) та «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі та забив 77 голів. Він є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар'єри тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).

Пеле є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією цілої низки інших організацій та ЗМІ.

Згідно з дослідженням International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), бразилець замикає топ-3 найкращих бомбардирів на офіційних турнірах вищого рівня (762 голи) слідом за Ліонелем Мессі і лідируючим Кріштіану Роналду. З урахуванням товариських поєдинків за всі команди Пеле відзначився 1283 забитими м'ячами.

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У 1995-1998 роках легендарний футболіст обіймав посаду міністра спорту Бразилії.

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