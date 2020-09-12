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    Після двох турів в українській першій лізі не залишилося команд, які виграли б обидва матчі

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    Олександр Головко з&nbsp;&laquo;Кременем&raquo; втратили перші очки - Після двох турів в українській першій лізі не залишилося команд, які виграли б обидва матчі
    Олександр Головко з «Кременем» втратили перші очки
    Світлина - ФК «Кремінь»

    Інтрига в другому дивізіоні закручується з самого початку

    У суботу, 12 вересня, зіграні два заключних поєдинки другого туру у футбольній першій лізі.

    Кременчуцький «Кремінь» знаменитого у минулому оборонця київського «Динамо» Олександра Головка, який у першому турі обіграв на виїзді 3:2 «Волинь», не зміг вдома переграти краматорський «Авангард». Результат зустрічі – 0:0.

    Також безгольовою нічиєю завершився матч між «Поліссям» і рівненським «Вересом», який житомиряни через проблеми з власним стадіоном проводили на арені імені Банникова в Києві.

    Таким чином, після двох турів наразі не залишилося жодної команди, яка б перемогла в обох матчах. Лідерами після двох поєдинків стали «Альянс», «Чорноморець», Металіст-1925» і «Кремінь», у яких по чотири очки. Правда, стовідсотковий доробок наразі зберігають «Оболонь» і «Агробізнес», які виграли по одному проведеному поєдинку. 

     Читайте також: Перша ліга: розгром у Києві, вольова перемога у Волочиську і решта матчів другого туру
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес Перша ліга ФК «Авангард» (Краматорськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) ФК «Полісся» Олександр Головко
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