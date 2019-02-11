  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Олімпійський чемпіон Лондона-2012 раптово помер у 30-річному віці на курорті в Санкт-Моріці

    • Розсилка
    Макс Райнельт завершив кар'єру після олімпійського срібла в Ріо-2016 - Олімпійський чемпіон Лондона-2012 раптово помер у 30-річному віці на курорті в Санкт-Моріці
    Макс Райнельт завершив кар'єру після олімпійського срібла в Ріо-2016
    Stiftung Deutsche Sporthilfe

    Максиміліан Райнельт хотів присвятити себе медицині

    Олімпійський чемпіон Лондона-2012, дворазовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи з академічного веслування Максиміліан Райнельт з Німеччини раптово помер під час відпочинку на гірськолижному курорті в швейцарському Санкт-Моріці.

    Читайте також

    Трагедія трапилася у неділю, 10 лютого. Як повідомили виданню «Süddeutsche Zeitung» у поліційному відділку кантону Ґрізюнсон, Максові стало зле під час лижної прогулянки на біговій трасі. Медики зарадити непоправному не змогли. Смерть настала на висоті Олімпійського пагорба.

    Усі свої титули Райнельт здобув у складі екіпажу вісімки-парної. Після олімпійського срібла в Ріо-2016 Максиміліан вирішив залишити спорт і присвятити себе медицині. Наступного тижня Рейнельт хотів супроводжувати німецьку команду U23 в статусі командного лікаря у тренувальному таборі в Мекненсі (Іспанія).

     Читайте також: Помер співавтор Кубка чемпіонів і «Золотого м'яча»
    Читайте також
    трагедія веслування смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ