Олімпійський чемпіон Лондона-2012 раптово помер у 30-річному віці на курорті в Санкт-Моріці



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Макс Райнельт завершив кар'єру після олімпійського срібла в Ріо-2016 Stiftung Deutsche Sporthilfe

Максиміліан Райнельт хотів присвятити себе медицині

Олімпійський чемпіон Лондона-2012, дворазовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи з академічного веслування Максиміліан Райнельт з Німеччини раптово помер під час відпочинку на гірськолижному курорті в швейцарському Санкт-Моріці.

Трагедія трапилася у неділю, 10 лютого. Як повідомили виданню «Süddeutsche Zeitung» у поліційному відділку кантону Ґрізюнсон, Максові стало зле під час лижної прогулянки на біговій трасі. Медики зарадити непоправному не змогли. Смерть настала на висоті Олімпійського пагорба.

Усі свої титули Райнельт здобув у складі екіпажу вісімки-парної. Після олімпійського срібла в Ріо-2016 Максиміліан вирішив залишити спорт і присвятити себе медицині. Наступного тижня Рейнельт хотів супроводжувати німецьку команду U23 в статусі командного лікаря у тренувальному таборі в Мекненсі (Іспанія).