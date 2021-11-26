Сабо назвав росіян б**дями і розповів, з ким Україні бажано не грати в плей-оф до чемпіонату світу

Колишній головний тренер національної команди не хоче, щоб жереб нам підкинув Італію або Португалію

Йожеф Сабо, який працює телеекспертом, а раніше тренував «Динамо» та збірну України, розповів, кого не хотів би бачити суперником національної команди в стикових матчах чемпіонату світу.

На жеребкуванні, яке відбудеться 26 листопада в Цюріху, українська національна команда буде серед несіяних. Тож півфінальний матч вона проведе в гостях, а в суперники до неї можуть потрапити Португалія, Шотландія, Швеція, Італія та Вельс. З Росією, яка якимось дивом потрапила до числа сіяних, хоча має нижчий від України рейтинг, ми зіграти не можемо через заборону ФІФА.

«Я хотів би Шотландію. Не Італію, навіть попри її нинішній стан. Все одно – Італія є Італія. І не Португалію, – розповів Сабо «Трибуні». – Нас правильно розводять з Росією. Навіщо нам вона? Ці б###і, що вони роблять? Ви подивіться. Цей Путін збожеволів чи що? Я не політик, але треба зробити наші кордони такими сильними, щоб жодна муха не пролетіла. Усі гроші, що крадуть мільярдери, треба давати на озброєння, щоби наші діти жили спокійно».

Жеребкування 26 листопада розпочнеться о 18.00.

Де дивитися жеребкування стикових матчів до чемпіонату світу з футболу.