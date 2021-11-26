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    Тренер збірної України Петраков розповів, на якого суперника чекав у плей-оф чемпіонату світу

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    Олександр Петраков задоволений жеребкуванням - Тренер збірної України Петраков розповів, на якого суперника чекав у плей-оф чемпіонату світу
    Олександр Петраков задоволений жеребкуванням
    фото з відкритих джерел

    Наставник національної команди тримав кулаки за те, щоб нам не випали Італія і Португалія

    Головний тренер збірної з футболу Олександр Петраков розповів, як спостерігав за жеребкуванням стикових матчів, в яких визначаться три команди, які візьмуть учать у фінальній частині чемпіонату світу в Катарі. Україна, нагадаємо, в півфіналі зіграє з Шотландією, а в разі успіху вийде на переможця пари Вельс – Австрія.

    «Хороше жеребкування. Випала Шотландія і не було Португалії та Італії. Сидів і благав Бога, щоб вони не потрапили на нас, – розповів Петраков. – Щиро кажучи, хотів цього суперника. Цікаво зіграти з ними. Починаємо вивчати Шотландію. Граємо на виїзді, а якби вдома хоч раз, то взагалі була б фантастика».

    Півфінали і фінали проходять з одного матчу. Гру з Шотландією збірна України зіграє на виїзді. Господар фіналу визначиться окремим жеребкуванням.

    Якщо Україна пройде Шотландію, то далі може потрапити на Вельс чи Австрію.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Петраков
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    Тренер збірної України Петраков розповів, на якого суперника чекав у плей-оф чемпіонату світу