Легкоатлетка Семеня і її дружина натякнули, що стануть батьками



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Дворазова олімпійська чемпіонка Кастер Семеня Фото - Instagram Кастер Семені

Хто саме зібрався народжувати, наразі не повідомляється

Дворазова олімпійська чемпіонка, легкоатлетка з Південної Африки Кастер Семеня в соціальних мережах розмістила кілька постів, які натякають, що незабаром в її родині з'явиться дитина. Кастер опублікувала фотографії маленьких кросівок, боді, а потім листівку, яку зазвичай дарують, вітаючи з новонародженим.

Семеня в 2015 році узаконила стосунки зі своєю подругою Віолет Расебойє. Хто з них чекає дитину, чи з'явиться малюк в сім'ї іншим способом, а також стать новонародженого, не уточнюється.

Підписники в соціальних мережах поспішають привітати пару з первістком, хоча ні Семеня, ні Расебойє ще не підтвердили цю новину.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Caster Semenya (@castersemenya800m) 5 Чер 2020 р. о 12:46 PDT

За новими правилами, що вступили в силу торік, Семеня повинна буде знизити підвищений рівень тестостерону, якщо хоче брати участь в змаганнях. Спортсменка вважає це дискримінацією.

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