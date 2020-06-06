Легкоатлетка Семеня і її дружина натякнули, що стануть батьками
Хто саме зібрався народжувати, наразі не повідомляється
Дворазова олімпійська чемпіонка, легкоатлетка з Південної Африки Кастер Семеня в соціальних мережах розмістила кілька постів, які натякають, що незабаром в її родині з'явиться дитина. Кастер опублікувала фотографії маленьких кросівок, боді, а потім листівку, яку зазвичай дарують, вітаючи з новонародженим.
Семеня в 2015 році узаконила стосунки зі своєю подругою Віолет Расебойє. Хто з них чекає дитину, чи з'явиться малюк в сім'ї іншим способом, а також стать новонародженого, не уточнюється.
Підписники в соціальних мережах поспішають привітати пару з первістком, хоча ні Семеня, ні Расебойє ще не підтвердили цю новину.
За новими правилами, що вступили в силу торік, Семеня повинна буде знизити підвищений рівень тестостерону, якщо хоче брати участь в змаганнях. Спортсменка вважає це дискримінацією.