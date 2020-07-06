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    Помер видатний український футболіст Володимир Трошкін

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    Володимир Трошкін грав у фіналі Євро, вигравав Кубок кубків і Суперкубок УЄФА - Помер видатний український футболіст Володимир Трошкін
    Володимир Трошкін грав у фіналі Євро, вигравав Кубок кубків і Суперкубок УЄФА
    Фото - Главком

    Володимирові Миколайовичу було 72 роки

    5 липня, у Києві на 73-му році життя не стало видатного правого оборонця київського «Динамо» Володимира Трошкіна.

    Володимир Миколайович народився 28 вересня 1947 року в Єнакієвому на Донеччині. На заняття футболом мотивував тато, який сам виступав на аматорському рівні до 43-х років.

    До Києва Трошкін приїхав «служити в армії», у місцевому СКА. Саме тренер армійців, екс-динамівець Володимир Богданович порадив талановитого хлопця тодішньому наставникові «Динамо» Вікторові Маслову.

    В основному складі Трошкін стабільно заграв з 1970-го і залишався незамінним на позиції правого оборонця до  1977-го.

    З «Динамо» Володимир став чотириразовим чемпіоном СССР (1971, 1974, 1975, 1977), володарем Кубка СССР-1974, Кубка кубків і Суперкубка Європи 1975 року. Загалом за киян провів 272 матчі і забив 27 голів.

    За збірну СССР зіграв 31 матч і забив 1 м'яч. Був фіналістом Євро-1972 і бронзовим призером Олімпіади-1976.

    Завершував гравецьку кар'єру на запрошення Андрія Біби у «Дніпрі», за яке в сезоні-1978 відіграв 16 матчів і забив один гол.

    Тренерська кар'єра Трошкіна була нетривалою: два роки на чолі київського СКА (1978-1979), три роки як асистент тренера у рівненському «Авангарді» (1980-1982) і два роки в статусі наставника рівненців (1983-1984). На початку 90-х як асистент працював у молодіжних збірних України, але врешті зосередився на діяльності інспектора ФФУ.

    В останні роки життя серйозно хворів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть ФК «Динамо» ФК Дніпро Володимир Трошкін (футболіст) Володимир Богданович Віктор Маслов
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