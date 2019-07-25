Помер відомий український тренер, який виховав олімпійського призера з боксу



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Анатолій Коваленко підготував чимало видатних боксерів Фото із соцмереж

Анатолієві Коваленку було 83 роки

23 липня на 83-му році життя перестало битися серце відомого боксерського тренера Анатолія Коваленка.

Анатолій Олександрович народився 28 квітня 1937 року в селі Павлівка Донецької області. Заняття боксом суміщав з трудовою діяльністю на шахтах і заводах. Як спортсмен досяг звання майстра спорту.

Кар'єру завершив 29-річним, а в 1971 році розпочав тренерську діяльність у статусі старшого тренера донецького спортивного клубу «Динамо».

Найвідомішими учнями Коваленка є чемпіон Європи, чотириразовий чемпіон СССР Олександр Ткаченко, срібний призер Олімпійських ігор-1980 у Москві Віктор Мірошниченко, чемпіон СССР Віктор Іванов, чемпіон світу серед юніорів, чемпіон СССР Дмитро Єлісєєв.

Загалом Коваленко підготував 20 майстрів спорту, зокрема чотирьох майстрів спорту міжнародного класу та двох заслужених майстрів спорту.

Починаючи з 1990 року Анатолій Коваленко тренував бійців в донецькому клубі професійного боксу «Гонг». У 1991 році був удостоєний почесного звання «Заслужений тренер СССР». З 1998 року працював головним тренером у «Спортивному клубі Єлісєєва».

У 2012 р Анатолій Олександрович закінчив написання своєї автобіографічної книги «Стратегія пошуку», в якій розповів про те, як прийшов в бокс і як виховав своїх чемпіонів. Незважаючи на похилий вік, продовжував працювати тренером в училищі олімпійського резерву імені Сергія Бубки до травня 2013 року. А в червні переїхав на свою історичну батьківщину, в місто Амвросіївка Донецької області, де продовжував на громадських засадах передавати досвід молодому поколінню. У серпні 2013 Анатолію Коваленку було присвоєно звання «Почесного жителя міста Амвросіївка».