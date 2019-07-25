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    Помер відомий український тренер, який виховав олімпійського призера з боксу

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    Анатолій Коваленко підготував чимало видатних боксерів - Помер відомий український тренер, який виховав олімпійського призера з боксу
    Анатолій Коваленко підготував чимало видатних боксерів
    Фото із соцмереж

    Анатолієві Коваленку було 83 роки

    23 липня на 83-му році життя перестало битися серце відомого боксерського тренера Анатолія Коваленка.

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    Анатолій Олександрович народився 28 квітня 1937 року в селі Павлівка Донецької області. Заняття боксом суміщав з трудовою діяльністю на шахтах і заводах. Як спортсмен досяг звання майстра спорту.

    Кар'єру завершив 29-річним, а в 1971 році розпочав тренерську діяльність у статусі старшого тренера донецького спортивного клубу «Динамо».

    Найвідомішими учнями Коваленка є чемпіон Європи, чотириразовий чемпіон СССР Олександр Ткаченко, срібний призер Олімпійських ігор-1980 у Москві Віктор Мірошниченко, чемпіон СССР Віктор Іванов, чемпіон світу серед юніорів, чемпіон СССР Дмитро Єлісєєв.

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    Помер відомий український тренер, який виховав олімпійського призера з боксу
    Помер відомий український тренер, який виховав олімпійського призера з боксу
    Помер відомий український тренер, який виховав олімпійського призера з боксу
    Помер відомий український тренер, який виховав олімпійського призера з боксу
    Помер відомий український тренер, який виховав олімпійського призера з боксу
    Помер відомий український тренер, який виховав олімпійського призера з боксу
    Помер відомий український тренер, який виховав олімпійського призера з боксу
    Фото із соцмереж

    Загалом Коваленко підготував 20 майстрів спорту, зокрема чотирьох майстрів спорту міжнародного класу та двох заслужених майстрів спорту.

    Починаючи з 1990 року Анатолій Коваленко тренував бійців в донецькому клубі професійного боксу «Гонг». У 1991 році був удостоєний почесного звання «Заслужений тренер СССР». З 1998 року працював головним тренером у «Спортивному клубі Єлісєєва».

    У 2012 р Анатолій Олександрович закінчив написання своєї автобіографічної книги «Стратегія пошуку», в якій розповів про те, як прийшов в бокс і як виховав своїх чемпіонів. Незважаючи на похилий вік, продовжував працювати тренером в училищі олімпійського резерву імені Сергія Бубки до травня 2013 року. А в червні переїхав на свою історичну батьківщину, в місто Амвросіївка Донецької області, де продовжував на громадських засадах передавати досвід молодому поколінню. У серпні 2013 Анатолію Коваленку було присвоєно звання «Почесного жителя міста Амвросіївка».

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