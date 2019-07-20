Злий Чісора. Відео моменту, як екс-суперник Віталія Кличка брутально вирубав поляка
Дерек Чісора в цьому бою виглядав, мов звір
Фото із соцмереж
35-річний британець здобув ефектну перемогу
Британський супертяж Дерек Чісора (31-9, 22 КО) здобув ефектну перемогу над поляком Артуром Шпилькою (22-4, 15 КО) під час вечора боксу на O2 Arena в Лондоні.
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Бій завершився брутальним нокаутом у другому раунді.
Big finish from #Chisora #ChisoraSzpilka big Comms from @katieeelouise94 #Boxing pic.twitter.com/SI2CcIVIpx— Charlie Allen (@charliealllen21) 20 липня 2019 р.
Зауважимо, що Чісора суттєво здав позиції, поступившись у грудні минулого року землякові Ділліанові Вайту. Після того він вже встиг перемогти німця косовського походження Сенада Ґаши. Й ось тепер настав час Шпильки.