Злий Чісора. Відео моменту, як екс-суперник Віталія Кличка брутально вирубав поляка



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Дерек Чісора в цьому бою виглядав, мов звір Фото із соцмереж

35-річний британець здобув ефектну перемогу

Британський супертяж Дерек Чісора (31-9, 22 КО) здобув ефектну перемогу над поляком Артуром Шпилькою (22-4, 15 КО) під час вечора боксу на O2 Arena в Лондоні.

Бій завершився брутальним нокаутом у другому раунді.

Зауважимо, що Чісора суттєво здав позиції, поступившись у грудні минулого року землякові Ділліанові Вайту. Після того він вже встиг перемогти німця косовського походження Сенада Ґаши. Й ось тепер настав час Шпильки.