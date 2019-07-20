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    Злий Чісора. Відео моменту, як екс-суперник Віталія Кличка брутально вирубав поляка

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    Дерек Чісора в цьому бою виглядав, мов звір - Злий Чісора. Відео моменту, як екс-суперник Віталія Кличка брутально вирубав поляка
    Дерек Чісора в цьому бою виглядав, мов звір
    Фото із соцмереж

    35-річний британець здобув ефектну перемогу

    Британський супертяж Дерек Чісора (31-9, 22 КО) здобув ефектну перемогу над поляком Артуром Шпилькою (22-4, 15 КО) під час вечора боксу на O2 Arena в Лондоні.

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    Зауважимо, що Чісора суттєво здав позиції, поступившись у грудні минулого року землякові Ділліанові Вайту. Після того він вже встиг перемогти німця косовського походження Сенада Ґаши. Й ось тепер настав час Шпильки.

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