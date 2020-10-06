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    Поразка українського клубу у волейбольній Лізі чемпіонів призвела до тренерської відставки

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    Відтепер Андрій Романович став&nbsp;спортивним директором &laquo;Прометею&raquo; - Поразка українського клубу у волейбольній Лізі чемпіонів призвела до тренерської відставки
    Відтепер Андрій Романович став спортивним директором «Прометею»
    Світлина - ВК «Прометей»

    Андрій Романович залишився без роботи

    Поразка від «Хіміка» з Південного в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів коштувала тренерові Андрієві Романовичу роботи в кам’янському «Прометеї». Про це повідомив власник клубу Володимир Дубинський.

    Цікаво, що в «Протемей» Романович прийшов саме з «Хіміка», з яким неодноразово вигравав чемпіонат і Кубок України.

    «У зв'язку з тим, що наша команда не потрапила в груповий етап Ліги Чемпіонів, програвши обидві зустрічі «Хіміку», Андрій Романович подав у відставку з поста головного тренера «Прометея», - написав пан Дубинський. – Виконуючим обов'язки головного тренера призначений Денис Зуй, який досі обіймав посаду помічника головного тренера.

    Це було непросте рішення, як для команди так і для Андрія Васильовича. Ще перед початком сезону, на стадії формування команди, ми домовлялися з Романовичем, що в разі непотрапляння команди в груповий етап Ліги Чемпіонів будемо шукати нового головного тренера з числа закордонних фахівців. Ми втрьох з Андрієм Романовичем і Марією Александровою перебували біля витоків створення «Прометею» і сьогодні ми одноголосно підтвердили правильність такого рішення.

    З сьогоднішнього дня Андрій Васильович прийняв мою пропозицію і був призначений спортивним директором «Прометею» і ми разом з ним займаємося пошуком оптимальної кандидатури із західних фахівців. Наші агенти в Європі і Бразилії вже надіслали кандидатури трьох гідних фахівців і найближчим часом ми вступимо з ними в переговори.

    Дуже радий і безмірно вдячний Андрієві Романовичу за його професійний підхід і вчинок. Чоловік сказав – чоловік зробив! У цей непростий для клубу час ми ще більше об'єднаємося навколо команди. У нас чудові гравці, ми чуємо один одного і робимо все, щоб «Прометей» рухався тільки вперед.

    24 жовтня нас чекає важлива гра за Суперкубок України з «Хіміком» і я впевнений, що ми покажемо гідну гру і усі будемо як ніколи пишатися своєю коханою і чудовою командою».

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    волейбол Суперкубок України Ліга чемпіонів ВК Хімік ВК «Прометей» (Кам'янське) Володимир Дубинський Андрій Романович Денис Зуй Марія Александрова
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