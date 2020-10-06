Поразка українського клубу у волейбольній Лізі чемпіонів призвела до тренерської відставки



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Відтепер Андрій Романович став спортивним директором «Прометею» Світлина - ВК «Прометей»

Андрій Романович залишився без роботи

Поразка від «Хіміка» з Південного в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів коштувала тренерові Андрієві Романовичу роботи в кам’янському «Прометеї». Про це повідомив власник клубу Володимир Дубинський.

Цікаво, що в «Протемей» Романович прийшов саме з «Хіміка», з яким неодноразово вигравав чемпіонат і Кубок України.

«У зв'язку з тим, що наша команда не потрапила в груповий етап Ліги Чемпіонів, програвши обидві зустрічі «Хіміку», Андрій Романович подав у відставку з поста головного тренера «Прометея», - написав пан Дубинський. – Виконуючим обов'язки головного тренера призначений Денис Зуй, який досі обіймав посаду помічника головного тренера.

Це було непросте рішення, як для команди так і для Андрія Васильовича. Ще перед початком сезону, на стадії формування команди, ми домовлялися з Романовичем, що в разі непотрапляння команди в груповий етап Ліги Чемпіонів будемо шукати нового головного тренера з числа закордонних фахівців. Ми втрьох з Андрієм Романовичем і Марією Александровою перебували біля витоків створення «Прометею» і сьогодні ми одноголосно підтвердили правильність такого рішення.

З сьогоднішнього дня Андрій Васильович прийняв мою пропозицію і був призначений спортивним директором «Прометею» і ми разом з ним займаємося пошуком оптимальної кандидатури із західних фахівців. Наші агенти в Європі і Бразилії вже надіслали кандидатури трьох гідних фахівців і найближчим часом ми вступимо з ними в переговори.

Дуже радий і безмірно вдячний Андрієві Романовичу за його професійний підхід і вчинок. Чоловік сказав – чоловік зробив! У цей непростий для клубу час ми ще більше об'єднаємося навколо команди. У нас чудові гравці, ми чуємо один одного і робимо все, щоб «Прометей» рухався тільки вперед.

24 жовтня нас чекає важлива гра за Суперкубок України з «Хіміком» і я впевнений, що ми покажемо гідну гру і усі будемо як ніколи пишатися своєю коханою і чудовою командою».

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