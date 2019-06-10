Португалія стала першим в історії переможцем Ліги націй (відео)
Португалія - перший в історії переможець Ліги націй
Yahoo!Sports
Єдиний гол Ґедеша приніс португальцям перемогу над Нідерландами
Португалія перемогла в фіналі Ліги націй Нідерланди, здобувши історичний перший титул у новому турнірі УЄФА.
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Португалія – Нідерланди – 1:0
Гол: 1:0 – Ґедеш (60).
Португалія: Руй Патрісіу, Жозе Фонте, Рафаел Ґеррейру, Семеду, Діаш, Данілу, Вільям Карвалью (Невеш, 90+3), Ґедеш (Рафаель Сілва, 75), Фернандеш (Моутінью, 81), Роналду(к). Тренер – Фернанду Сантуш
Нідерланди: Сіллессен, Дейлі Блінд, ван Дайк (к), Дюмфріс, де Ліґт, Вейналдум, де Роон (Люк де Йонґ, 81), Френкі де Йонг, раян Бабель (Промес, 46), Депай, Берґвейн (Дені ван де Беек, 60). Тренер – Рональд Куман
Суддя: Альберто Ундіано Мальєнко (Іспанія)
Попередження: Дюмфріс (88)
9 червня. Порту, Португалія. Стадіон «Драґау»