1/2 Ліги націй: хет-трик Роналду, суддівський скандал і прокляття Англії (відео)



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М'яч Квінсі Промеса зняв всі питання стосовно переможця протистояння Нідерланди - Англія UA-Футбол

Визначилися фіналісти Ліги націй УЄФА

Перший матч цілком міг завершитися скандалом, оскільки арбітр Фелікс Брих із Німеччини попри наявність відеоасистента призначив у ворота господарів вельми суперечливий пенальті. Реалізувавши його, швейцарці мали всі шанси перевести гру в овертайм. Але на заключних хвилинах зустрічі своє вагоме слово сказав, забивши другий і третій м'ячі і оформивши хет-трик, Кріштіану Роналду.

Португалія – Швейцарія 3:1

Голи: 1:0 - Кріштіану Роналду (25). 1:1 - Рікардо Родріґес (57, з пенальті). 2:1 - Кріштіану Роналду (88). 3:1 - Кріштіану Роналду (90)

Португалія: Руй Патрісіу – Нелсон Семеду, Пепе (Жозе Фонте, 63), Рубен Діаш, Рафаел Ґеррейру – Рубен Невеш – Бруну Фернандеш (Жоау Моутінью, 90+1), Вільям Карвалью – Бернардо Сілва – Кріштіану Роналду (к), Жоау Фелікс (Ґонсалу Ґедеш, 71). Тренер - Фернанду Сантуш

Швейцарія: Ян Зоммер – Фабіан Шер, Мануель Аканджі, Рікардо Родріґес – Кевін Мбабу, Деніс Закарія (Едмілсон Фернандеш, 71), Ґраніт Джака (к), Ремо Фройлер (Йосіп Дрміч, 89), Стевен Цюбер (Ренато Штеффен, 83) – Джердан Шакірі – Гаріс Сеферовіч. Тренер - Владімір Петковіч

Суддя: Брих (Німеччина)

Попередження: Ґраніт Джака (66), Фабіан Шер (69), Джердан Шакірі (85)

5 червня. Порту (Португалія). «Ештадіу Драґау». 42 415 глядачів

У фіналі турніру в неділю, 9 червня, португальці зустрінуться з голландцями, які перемогли збірну Англії. Автором першого забитого м'яча в матчі став форвард англійців Маркус Решфорд. На 32-й хвилині він реалізував пенальті, який сам же і заробив. Фолив на Решфорді Маттейс де Ліґт.

Виправити свою похибку оборонцеві нідерландської команди вдалося на 73-й хвилині - він переправив м'яч у ворота Джордана Пікфорда після подачі кутового Мемфісом Депаєм.

До кінця основного часу матчу рахунок на табло так і не змінився. Результат зустрічі був вирішений у додатковий час. Спочатку гол у власні ворота після удару Квінсі Промеса відправив Кайл Вокер. А потім вже сам Промес забив після передачі Депая.

Мрії Англії здобути перший з 1966 року трофей знову увінчалися крахом.

Нідерланди - Англія 3:1

Голи: 0:1 - Маркус Решфорд (32, з пенальті). 1:1 - Маттейс де Ліґт (73). 2:1 - Кайл Вокер (97, автогол). 3:1 - Промес (114)

Нідерланди: Сіллессен - Дейлі Блінд, ван Дайк (к), Маттейс де Ліґт, Дамфріс - Френкі де Йонґ (Стротман, 114), де Роон (Доні ван де Беек, 68) - Раян Бабель (Промес, 68), Вейналдум, Берґвейн (Проппер, 90) - Депай. Тренер - Рональд Куман

Англія: Джордан Пікфорд - Чілвелл, Маґваєр, Джон Стоунз, Кайл Вокер - Росс Барклі, Деклан Райс (Деле Аллі, 106), Делф (Джордан Гендерсон, 77) - Джадон Санчо (Джессі Лінґард, 61), Маркус Решфорд (Гаррі Кейн, 45), Стерлінґ (к). Тренер - Ґарет Саутґейт

Суддя: Тюрпен (Франція)

Попередження: де Ліґт (30), Дамфріс (44), ван де Бек (106) - Гаррі Кейн (70)

6 червня. Гімарайш (Португалія). «Ештадіу Дом Афонсу Енрікеш». 25 711 глядачів

Додамо, що команди Швейцарії та Англії будуть сперечатися за третє місце Ліги націй.