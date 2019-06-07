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    1/2 Ліги націй: хет-трик Роналду, суддівський скандал і прокляття Англії (відео)

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    М'яч Квінсі Промеса зняв всі питання стосовно переможця протистояння Нідерланди - Англія - 1/2 Ліги націй: хет-трик Роналду, суддівський скандал і прокляття Англії (відео)
    М'яч Квінсі Промеса зняв всі питання стосовно переможця протистояння Нідерланди - Англія
    UA-Футбол

    Визначилися фіналісти Ліги націй УЄФА

    Перший матч цілком міг завершитися скандалом, оскільки арбітр Фелікс Брих із Німеччини попри наявність відеоасистента призначив у ворота господарів вельми суперечливий пенальті. Реалізувавши його, швейцарці мали всі шанси перевести гру в овертайм. Але на заключних хвилинах зустрічі своє вагоме слово сказав, забивши другий і третій м'ячі і оформивши хет-трик, Кріштіану Роналду.

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    Португалія – Швейцарія 3:1

    Голи: 1:0 - Кріштіану Роналду (25). 1:1 - Рікардо Родріґес (57, з пенальті). 2:1 - Кріштіану Роналду (88). 3:1 - Кріштіану Роналду (90)

    Португалія: Руй Патрісіу – Нелсон Семеду, Пепе (Жозе Фонте, 63), Рубен Діаш, Рафаел Ґеррейру – Рубен Невеш – Бруну Фернандеш (Жоау Моутінью, 90+1), Вільям Карвалью – Бернардо Сілва – Кріштіану Роналду (к), Жоау Фелікс (Ґонсалу Ґедеш, 71). Тренер - Фернанду Сантуш

    Швейцарія: Ян Зоммер – Фабіан Шер, Мануель Аканджі, Рікардо Родріґес – Кевін Мбабу, Деніс Закарія (Едмілсон Фернандеш, 71), Ґраніт Джака (к), Ремо Фройлер (Йосіп Дрміч, 89), Стевен Цюбер (Ренато Штеффен, 83) – Джердан Шакірі – Гаріс Сеферовіч. Тренер - Владімір Петковіч

    Суддя: Брих (Німеччина)

    Попередження: Ґраніт Джака (66), Фабіан Шер (69), Джердан Шакірі (85)

    5 червня. Порту (Португалія). «Ештадіу Драґау». 42 415 глядачів

    У фіналі турніру в неділю, 9 червня, португальці зустрінуться з голландцями, які перемогли збірну Англії. Автором першого забитого м'яча в матчі став форвард англійців Маркус Решфорд. На 32-й хвилині він реалізував пенальті, який сам же і заробив. Фолив на Решфорді Маттейс де Ліґт.

    Виправити свою похибку оборонцеві нідерландської команди вдалося на 73-й хвилині - він переправив м'яч у ворота Джордана Пікфорда після подачі кутового Мемфісом Депаєм.

    До кінця основного часу матчу рахунок на табло так і не змінився. Результат зустрічі був вирішений у додатковий час. Спочатку гол у власні ворота після удару Квінсі Промеса відправив Кайл Вокер. А потім вже сам Промес забив після передачі Депая.

    Мрії Англії здобути перший з 1966 року трофей знову увінчалися крахом.

    Нідерланди - Англія 3:1

    Голи: 0:1 - Маркус Решфорд (32, з пенальті). 1:1 - Маттейс де Ліґт (73). 2:1 - Кайл Вокер (97, автогол). 3:1 - Промес (114)

    Нідерланди: Сіллессен - Дейлі Блінд, ван Дайк (к), Маттейс де Ліґт, Дамфріс - Френкі де Йонґ (Стротман, 114), де Роон (Доні ван де Беек, 68) - Раян Бабель (Промес, 68), Вейналдум, Берґвейн (Проппер, 90) - Депай. Тренер - Рональд Куман

    Англія: Джордан Пікфорд - Чілвелл, Маґваєр, Джон Стоунз, Кайл Вокер - Росс Барклі, Деклан Райс (Деле Аллі, 106), Делф (Джордан Гендерсон, 77) - Джадон Санчо (Джессі Лінґард, 61), Маркус Решфорд (Гаррі Кейн, 45), Стерлінґ (к). Тренер - Ґарет Саутґейт

    Суддя: Тюрпен (Франція)

    Попередження: де Ліґт (30), Дамфріс (44), ван де Бек (106) - Гаррі Кейн (70)

    6 червня. Гімарайш (Португалія). «Ештадіу Дом Афонсу Енрікеш». 25 711 глядачів

    Додамо, що команди Швейцарії та Англії будуть сперечатися за третє місце Ліги націй.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Рахім Стерлінґ Гаррі Кейн Кайл Вокер Доні ван де Беек Френкі де Йонґ Маркус Решфорд Пепе Росс Барклі Віржіл ван Дайк Джордан Гендерсон Мемфіс Депай Фернанду Сантуш Руй Патрісіу Вільям Карвалью Рубен Невеш Рубен Діаш Жоау Моутінью Маттейс Де Ліґт
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