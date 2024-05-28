Україна та Португалія уклали угоду про безпеку: що вона передбачає

Володимир Зеленський: «Ми підписали безпекову угоду, яка фіксує нашу спільну відданість захисту наших народів, нашої Європи від російського терору»

Сьогодні, 28 травня, Україна та Португалія підписали безпекову угоду. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру,.

«Ми підписали безпекову угоду, яка фіксує нашу спільну відданість захисту наших народів, нашої Європи від російського терору», – сказав Зеленський.

За його словами, безпекова угода регулює всі основні аспекти взаємодії між Україною та Португалією.

«Зафіксовано обсяг підтримки для України на цей рік від Португалії. Також зафіксовані конкретні оборонні та політичні лінії взаємодії», – зазначив Зеленський.

Монтенегру своєю чергою зауважив, що підписаний договір ще раз підтверджує співпрацю між Україною та Португалією.

«Договір, який ми зараз підписали, – це договір, який ще раз підтверджує нашу співпрацю. Наша співпраця двостороння на політично рівні, у захисті, економіці, науці та культурі. Тривалість договору 10 років», – сказав Монтенегру.

Португалія, зокрема, зобов'язалася підтримувати Україну, щоб вона змогла:

здійснювати своє законне право на самооборону та протистояти майбутнім збройним нападам;

захищати та відновлювати свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів;

зміцнювати свою економічну стабільність та стійкість, у тому числі шляхом відновлення, створення умов, сприятливих для

економічного процвітання України;

продовжувати впровадження реформ, які є важливими для реалізації її європейських та євроатлантичних прагнень, зокрема на

шляху до Європейського союзу та НАТО.



Таким чином, Україна та Португалія співпрацюватимуть у:

сфері безпеки та оборони (Португалія витратить щонайменше 126 млн євро на допомогу Україні у 2024 році, допомагатиме у

модернізації ЗСУ, зокрема, Повітряних та морських сил, а також допомагатиме у навчанні українських захисників та

співпрацюватиме у сфері оборонно-промислового комплексу);

у разі можливого майбутнього нападу на Україну (участь у консультаціях протягом перших 24 годин, швидка допомога у сфері безпеки та економіки);

сфері розвідки та безпеки (обмін розвідувальною інформацією та стратегічними розвідувальними даними);

сфері гуманітарної допомоги (Португалія продовжить надавати гумодопомогу Україні, братиме участь у відновленні країни);

політичній сфері (участь у зустрічах щодо української формули миру, запровадження санкцій проти Росії та підтримка компенсації

збитків, які завдала РФ);



Угода діятиме протягом 10 років, але її статус можуть переглянути, якщо Україна вступить до НАТО.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув до Португалії.

Напередодні у Португалії повідомили, що Зеленський зустрінеться із прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру та президентом Марселу Ребелу де Соузою.

Як зазначає канцелярія португальського президента, візит спрямований на поглиблення добрих відносин між Україною та Португалією. Особливу увагу буде приділено зміцненню співробітництва у сфері безпеки та оборони.