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Поліція Чехії посилила заходи безпеки через високу загрозу теракту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Поліція Чехії посилила заходи безпеки через високу загрозу теракту
Чеські правоохоронці переведені в посилений режим на 24 години
фото: idnes.cz

Правоохоронці готуються до можливого нападу на об'єкти інфраструктури

У ніч на неділю, 9 червня, чеська поліція негайно посилила заходи безпеки в громадських місцях, торгових центрах, громадському транспорті та на вокзалах через високу загрозу теракту. Про це повідомляє idnes.cz.

Зазначається, що існує загроза імовірного нападу на об'єкти інфраструктури, тому поліцейські переведені в посилений режим на 24 години до подальших вказівок. 

Їм наказано звертати увагу на будь-яких підозрілих осіб, особливо в районі автобусних і залізничних вокзалів та на зупинках громадського транспорту.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан підтвердив інформацію. За його словами, на цей момент силовики не мають прямої інформації про конкретну загрозу.

«Я можу підтвердити, що поліція наразі вживає превентивних заходів. Однак підвищеного ризику для людей в Чеській Республіці немає, і поліція не має інформації про безпосередню загрозу. Поліція надасть додаткову інформацію якнайшвидше», – запевнив він. 

Ракушан написав у соцмережах, що поліція розслідує справу, пов'язану з нападами за кордоном, у якій був затриманий підозрюваний. У понеділок також відбудеться засідання Ради державної безпеки, після якого міністр внутрішніх справ пообіцяв оприлюднити додаткову інформацію.

Нагадаємо, що 3 червня чеська поліція затримала чотирьох осіб у зв'язку із нападом на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України у Празі.

Раніше в Чехії, у центрі Праги, група росіян напала на українських волонтерів. За словами представниці волонтерської організації Prague Maidan, подія сталася на Старомнєстській площі. Українські волонтери стоять там щосуботи, на що мають офіційний дозвіл.

Теги: теракт поліція Чехія

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