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Розміщення в Україні чеських військових: глава МЗС Ліпавський прокоментував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Розміщення в Україні чеських військових: глава МЗС Ліпавський прокоментував
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі питання відправки інструкторів в Україну не розглядається
фото з відкритих джерел

Ян Ліпавський: «Наразі немає чеських солдат в Україні»

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна наразі не бачить можливості розміщення в Україні чеських військових та інструкторів, але вважає, що Чехія вже багато робить для України в час війни. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми маємо захист нашого посольства, але це цілковито інша роль. Наразі немає чеських солдат в Україні. Не думаю, що дискусія зайшла аж так далеко», – сказав Ліпавський на брифінгу в рамках неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі, яка відбувається 30-31 травня.
Дипломат вказав на те, що Чехія надає Україні гуманітарну, політичну та військову допомогу.

«Я думаю, що ми робимо багато. Ми прийняли біженців – на душу населення ми найбільше прийняли біженців з України тут – приблизно 400 тисяч. Тобто, ми робимо й так багато», – сказав глава чеського МЗС.

Як  повідомлялося, перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи надійде до України «найближчими днями». Станом на зараз 15 країн Європейського Союзу та НАТО вже надали понад €1,6 млрд на чеську ініціативу, й ці зусилля «незабаром покращать обороноздатність України».

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у межах ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України вже укладено контракти на постачання перших 180 тис. боєприпасів.

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Теги: Чехія військові

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