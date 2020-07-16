Скандальний матч «Інгулець» - «Прикарпаття». Арбітра тепер відсторонять?



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На помилки Іванові Бондарю вказав особисто голова Комітету арбітрів

Арбітр матчу 24-го туру першої ліги «Інгулець» – «Прикарпаття» Іван Бондар може бути відсторонений від роботи на матчах професійних команд.

За інформацією «Профутболу», Комітет арбітрів визнав, що Іван Бондар припустився відразу двох грубих помилок, які вплинули на результат зустрічі.

Спершу рефері помилково дав другу жовту картку Владиславу Семотюку на 53 хвилині, нібито за симуляцію.

А на третій компенсованій хвилині рефері помилково, що визнав Комітет арбітрів, призначив пенальті у ворота «Прикарпаття». Одинадцятиметровий реалізував Ігор тагальський і вирішив долю зустрічі на користь «Інгульця» - 1:0.

Також голова Комітету арбітрів Лучано Лучі написав Івану Бондарю лист, у якому вказав на його помилки і повідомив, що на наступному засіданні Комітету арбітрів буде висунуто пропозицію відсторонити арбітра від роботи на матчах професійних команд.