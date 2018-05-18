Прем'єр-ліга: матч «Верес» – «Маріуполь» відбудеться на стадіоні «Україна»

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Стадіон «Україна»

Рівненська команда завершальний матч чемпіонату проведе не на «Арені-Львів»

Матч завершального туру української Прем’єр-ліги між «Вересом» і «Маріуполем» відбудеться у Львові.

Але не на «Арені-Львів», на якій більшість поєдинків проводила рівненська команда, а на «Україні».

«Розглянувши клопотання ФК «Верес» Рівне (лист від 15.05.2018 р. № 15/05/2018-04), лист ФК «Карпати» Львів (від 15.05.2018 р. № 246), договір ФК «Верес» із стадіоном «Україна» м. Львів, враховуючи лист Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ФФУ (від 17.05.2018 р. № 17), керуючись положеннями пункту 3 статті 10 регламенту змагань УПЛ, Дирекція УПЛ дозволила проведення матчу 32-го туру «Верес» – «Маріуполь» на стадіоні «Україна», за умови дотримання вимог регламенту змагань УПЛ та законодавства України», - йдеться у повідомленні, яке опубліковане на офіційному сайті Прем’єр-ліги.

Раніше була інформація, що Прем'єр-ліга не забороняла переносити матч «Верес» – «Маріуполь» на стадіон «Україна».

Нагадаємо, що суд скасував рішення про виділення коштів на ремонт стадіону «Авангард» у Рівному.

Тому наразі невідомо, де гратиме «Верес» у новому сезоні Прем'єр-ліги.