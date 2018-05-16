Суд скасував рішення про виділення коштів на ремонт стадіону «Авангард» у Рівному

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Фото взяте з vse.rv.ua

У футбольного клубу «Верес» знову немає грошей на реконструкцію арени

Ситуація з реконструкцією стадіону «Авангард» Рівному знову зайшла у глухий кут.

За позовом одного з депутатів Рівнеради суддя Рівненського окружного адміністративного суду скасував рішення Рівненської міської ради від 07.02.2018 №7 «Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік», у якому йдеться зокрема й про виділення коштів на ремонт стадіону «Авангард», стверджує vse.rv.ua.

Як зазначає джерело, на сесії 7 лютого навколо цього питання тривали бурхливі дискусії. Частина фракцій вимагала не приймати швидких рішенні та хотіла додаткового обговорення питання «Авангарду».

Натомість, депутатам пообіцяли провести додаткову презентацію проекту реконструкції. Однак її і досі не провели, зауважує видання.

Тим часом, навесні цього року проектно-кошторисну документацію реконструкції стадіону таки передали у міську раду. Але одразу відправили на доопрацювання – щоб збільшити кількість коштів закладених на зарплати будівельників.

У квітні 2018 року депутат Рівнеради Роман Стасюк звернувся з позовом до Рівненського окружного адміністративного суду про визнання протиправним та скасування рішення Рівненської міської ради від 07.02.2018 №7 «Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік».

«Питання, які розглядалися на позачерговому пленарному засіданні 7 лютого 2018 року не вносилися і не були розглянуті на погоджувальній раді. Проект спірного рішення було опубліковано з порушенням строків визначених ч.3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», - йдеться у заяві депутата.

У понеділок, 14 травня, відбулось фінальне засідання, у якому позов задовольнили повністю, а рішення ради скасували. Рівнерада ще може подати апеляційну скаргу не це рішення, якщо ж цього не буде зроблене – воно набуде законної сили.

Нагадаємо, що на стадіоні «Авангард» у Рівному домашні матчі проводив «Верес», але останній рік через реконструкцію арени він змушений грати в інших містах, зокрема у Львові.