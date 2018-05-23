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    Прем'єр-ліга України має намір співпрацювати з МВС в справі з організації договірних матчів

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    Президент УПЛ Томас Грімм - Прем'єр-ліга України має намір співпрацювати з МВС в справі з організації договірних матчів
    Президент УПЛ Томас Грімм

    Організація вже включилася у розслідування

    Президент Прем'єр-ліги України Томас Грімм повідомив, що Дирекція має намір співпрацювати з правоохоронними органами та ФФУ у справі по організації договірних матчів.

    Глава української Прем'єр-ліги зазначив, що організація вже включилася в розслідування, яке проводиться правоохоронними органами.

    «Робимо все можливе, щоб допомогти розслідуванню, яке проводять Національна поліція та інші правоохоронні органи», - цитує слова Томаса Грімма офіційний сайт УПЛ.

    Як відомо, поліція викрила понад 320 осіб, причетних до організації договірних футбольних матчів.

    Особам організаторів планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України.

    Раніше стало відомо, що в список замішаних у договірних матчах потрапило відразу п'ять клубів Прем'єр-ліги України.

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