Прем'єр-ліга України має намір співпрацювати з МВС в справі з організації договірних матчів
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Розсилка
Організація вже включилася у розслідування
Президент Прем'єр-ліги України Томас Грімм повідомив, що Дирекція має намір співпрацювати з правоохоронними органами та ФФУ у справі по організації договірних матчів.
Глава української Прем'єр-ліги зазначив, що організація вже включилася в розслідування, яке проводиться правоохоронними органами.
«Робимо все можливе, щоб допомогти розслідуванню, яке проводять Національна поліція та інші правоохоронні органи», - цитує слова Томаса Грімма офіційний сайт УПЛ.
Як відомо, поліція викрила понад 320 осіб, причетних до організації договірних футбольних матчів.
Особам організаторів планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України.
Раніше стало відомо, що в список замішаних у договірних матчах потрапило відразу п'ять клубів Прем'єр-ліги України.