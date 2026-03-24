Марадона-молодший приголомшив порівнянням зірки «Наполі» з батьком

Антон Федорців
Скотт Мактоміней закохав у себе весь Неаполь
фото: Reuters

Нащадок легендарного футболіста назвав його спадкоємця в складі гранда

Дієго Марадона-молодший назвав півзахисника Скотта Мактомінея провідним виконавцем італійського «Наполі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Il Mio Napoli.

Експерт із гучним прізвищем поділився враженнями від команди Антоніо Конте. У вихідні неаполітанці оформили мінімальну перемогу над «Кальярі» в чемпіонаті Італії. Єдиний м'яч у складі «партенопейців» оформив якраз шотландський хавбек.

«Після мого батька Скотт – найбільш визначальний гравець в історії «Наполі». Ми мали бога в «Наполі», тож для мене Мактоміней – це Ісус. Він провідний футболіст», – пояснив Марадона-молодший.

Окремо син легенди «партенопейців» виділив керманича «Наполі». За його словами, Конте в складних обставинах зумів витиснути максимум із команди, порівнявши тренера з фокусником, який «діставав кролика з капелюха з новими рішеннями». Керівництво клубу, на думку Марадони-молодшого, зобов'язане поставити статую Конте в разі фінішу на другій позиції.

Скотт Мактоміней у «Наполі»

Хавбек перебрався до Італії влітку 2024 року. Трансфер шотландця коштував 30,5 млн євро.

Мактоміней зумів перезапустити кар'єру в Серії A. Він найбільше доклався до чемпіонського титулу команди Конте. Півзахисник був визнаний найкращим футболістом кампанії 2024/25.

У нинішньому сезоні Мактоміней провів 36 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив 11 голів. Також до свого активу шотландець записав чотири результативні передачі. «Наполі» виграв Суперкубок Італії та йде третім у чемпіонаті.

Дієго Марадона в «Наполі»

Аргентинець приєднався до «партенопейців» перед кампанією 1984/85. Провів у чемпіонаті Італії сім сезонів.

«Наполі» з Марадоною у складі перетворився на гранд Серії A. Команда з ним виграла два Скудетто, завоювала по одному Кубку та Суперкубку Італії, а також здобула Кубок УЄФА 1988/89.

Загалом Марадона зіграв 258 поєдинків за «Наполі» в усіх турнірах. До свого активу він записав 115 м'ячів і 76 результативних передач.

До слова, нещодавно міланський «Інтер» через травму втратив півзахисника Генріха Мхітаряна. Під час обстеження у ветерана виявили травму підколінного сухожилля. Він пропустить орієнтовно три тижні.

Нагадаємо, раніше «Наполі» прагне пролонгувати лідера команди. Керівництво «партенопейців» готується підвищити зарплату згаданого Мактомінея. В обмін на збільшення окладу шотландець продовжить контракт на додаткові два роки.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А Скотт Мактоміней ФК Наполі Дієґо Марадона

