  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Президент ФІФА запропонував провести чемпіонат світу в Ізраїлі і Палестині

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джанні Інфантіно запропонував Нафталі Беннетту провести чемпіонат світу - Президент ФІФА запропонував провести чемпіонат світу в Ізраїлі і Палестині
    Джанні Інфантіно запропонував Нафталі Беннетту провести чемпіонат світу
    Фото з відкритих джерел

    Інфантіно озвучив ідею на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю

    Президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно висловив ідею провести чемпіонат світу-2030 в Ізраїлі та інших країнах регіону.

    Функціонер порушив питання про проведення турніру в цьому регіоні з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом під час свого першого візиту в країну.

    «Чому ми не можемо помріяти про чемпіонат світу в Ізраїлі і сусідніх країнах? Чому б нам не провести турнір в Ізраїлі і в сусідніх країнах на Близькому Сході, включаючи Палестину, з урахуванням «Авраамських угод?» – зазначив Інфантіно.

    «Авраамські мирні угоди» – це документ про повну нормалізацію відносин між ОАЕ і Ізраїлем. До угоди також приєдналися Бахрейн, Марокко і Судан.

    Остаточний вибір місця проведення ЧС-2030 відбудеться на 74-му Конгресі ФІФА в 2024 році.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент ФІФА запропонував провести чемпіонат світу в Ізраїлі і Палестині