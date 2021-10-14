Президент ФІФА запропонував провести чемпіонат світу в Ізраїлі і Палестині

Інфантіно озвучив ідею на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю

Президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно висловив ідею провести чемпіонат світу-2030 в Ізраїлі та інших країнах регіону.

Функціонер порушив питання про проведення турніру в цьому регіоні з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом під час свого першого візиту в країну.

«Чому ми не можемо помріяти про чемпіонат світу в Ізраїлі і сусідніх країнах? Чому б нам не провести турнір в Ізраїлі і в сусідніх країнах на Близькому Сході, включаючи Палестину, з урахуванням «Авраамських угод?» – зазначив Інфантіно.

«Авраамські мирні угоди» – це документ про повну нормалізацію відносин між ОАЕ і Ізраїлем. До угоди також приєдналися Бахрейн, Марокко і Судан.

Остаточний вибір місця проведення ЧС-2030 відбудеться на 74-му Конгресі ФІФА в 2024 році.