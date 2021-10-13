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    15 жовтня закриватимуться на вхід три станції київського метро

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    15 жовтня очікуються зміни в режимі роботи столичної підземки - 15 жовтня закриватимуться на вхід три станції київського метро
    15 жовтня очікуються зміни в режимі роботи столичної підземки
    Фото з відкритих джерел

    Зміни в роботі метро пов'язані з футбольним матчем на НСК «Олімпійський»

    У п’ятницю, 15 жовтня, можливі деякі зміни у роботі столичного метро. Це пов’язано із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Зоря» (Луганськ). Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

    Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід.

    Після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійська»,
    • «Площа Льва Толстого».

    Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

    «Київський метрополітен» перепрошує за можливі незручності та закликає дотримуватися маскового режиму.

    Нагадаємо, збитки комунального підприємства «Київський метрополітен» за результатами першого півріччя 2021 року склали понад 1,181 млрд грн.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ громадський транспорт метро
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    15 жовтня закриватимуться на вхід три станції київського метро