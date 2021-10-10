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    Суддя з України увійшла в історію збірної Англії з футболу

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    Катерина Монзуль добре впоралася з обов'язками - Суддя з України увійшла в історію збірної Англії з футболу
    Катерина Монзуль добре впоралася з обов'язками
    Фото з відкритих джерел

    Катерина Монзуль стала першою жінкою, яка працювала на матчі національної команди родоначальників футболу

    Рефері ФІФА українка Катерина Монзуль у матчі шостого туру відбірного турніру чемпіонату світу працювала в Андоррі, де місцева збірна приймала англійців. Гості, які є віце-чемпіонами Європи, перемогли – 5:0, при цьому ще й не реалізували пенальті.

    Як виявилося, Монзуль стала першою жінкою, яка працювала на матчі за участю родоначальників футболу. Нарікань вона не отримала, а подію прокоментував один з найсильніших футболістів Європи Гарі Кейн.

    «Вперше матч збірної Англії обслуговувала жінка, і цей випадок має стати першим з багатьох. Історія відбулася, і ми стали ще на крок ближче до чемпіонату світу», – написав Кейн в своєму твіттері.

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    Тим часом збірна України здобула першу перемогу у відбірному турнірі ЧС-2022. Наша команда на виїзді здолала Фінляндію – 2:1.

    Усі результати 6-го туру відбірного турніру чемпіонату світу з футболу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Суддя з України увійшла в історію збірної Англії з футболу