Суддя з України увійшла в історію збірної Англії з футболу

Катерина Монзуль стала першою жінкою, яка працювала на матчі національної команди родоначальників футболу

Рефері ФІФА українка Катерина Монзуль у матчі шостого туру відбірного турніру чемпіонату світу працювала в Андоррі, де місцева збірна приймала англійців. Гості, які є віце-чемпіонами Європи, перемогли – 5:0, при цьому ще й не реалізували пенальті.

Як виявилося, Монзуль стала першою жінкою, яка працювала на матчі за участю родоначальників футболу. Нарікань вона не отримала, а подію прокоментував один з найсильніших футболістів Європи Гарі Кейн.

«Вперше матч збірної Англії обслуговувала жінка, і цей випадок має стати першим з багатьох. Історія відбулася, і ми стали ще на крок ближче до чемпіонату світу», – написав Кейн в своєму твіттері.

Тим часом збірна України здобула першу перемогу у відбірному турнірі ЧС-2022. Наша команда на виїзді здолала Фінляндію – 2:1.

Усі результати 6-го туру відбірного турніру чемпіонату світу з футболу.