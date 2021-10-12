  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    В «Шахтарі» розповіли, скільки клуб заплатив податків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Донецький клуб заплатив&nbsp;496 млн 996 тис. грн податків - В «Шахтарі» розповіли, скільки клуб заплатив податків
    Донецький клуб заплатив 496 млн 996 тис. грн податків
    Фото: ФК Шахтар

    Найбільші доходи віцечемпіон України отримав від ігор в єврокубках

    Донецький «Шахтар» опублікував річний звіт фінансової діяльності за минулий сезон. Так, за 2020/21 «футбольний» рік доходи клубу з урахуванням ПДВ склали 2 млрд 284 млн грн. Левову частину з цих грошей «Шахтар» отримав за участь у Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Доходи від УЄФА і ФІФА склали 1 млрд 615 млн грн.

    Трансфери принесли клубу 178 млн грн, а комерційна діяльність збільшила прибуток на 491 млн грн. Інші статті доходів: спонсорство та реклама – 462 млн грн, ТВ-права – 14 млн грн, реалізація атрибутики – 8 млн грн, квитки й абонементи – 5 млн грн, місця в корпоративних ложах на стадіонах – 2 млн грн.

    У сезоні-2020/21 «Шахтар» заплатив до державного бюджету України 496 млн 996 тис. грн податків. Сума ПДФО склала 364 млн 913 тис. грн.

    У поточному сезоні «Шахтар» має можливість збільшити доходи. Насамперед від участі в Лізі чемпіонів, де винагородження збільшилося. За вихід до групового етапу «гірники» отримають € 15,64 млн, перемога на груповому етапі принесе команді ще по € 2,8 млн, а нічия поповнить бюджет клубів на € 930 тис.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В «Шахтарі» розповіли, скільки клуб заплатив податків