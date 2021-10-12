В «Шахтарі» розповіли, скільки клуб заплатив податків

Найбільші доходи віцечемпіон України отримав від ігор в єврокубках

Донецький «Шахтар» опублікував річний звіт фінансової діяльності за минулий сезон. Так, за 2020/21 «футбольний» рік доходи клубу з урахуванням ПДВ склали 2 млрд 284 млн грн. Левову частину з цих грошей «Шахтар» отримав за участь у Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Доходи від УЄФА і ФІФА склали 1 млрд 615 млн грн.

Трансфери принесли клубу 178 млн грн, а комерційна діяльність збільшила прибуток на 491 млн грн. Інші статті доходів: спонсорство та реклама – 462 млн грн, ТВ-права – 14 млн грн, реалізація атрибутики – 8 млн грн, квитки й абонементи – 5 млн грн, місця в корпоративних ложах на стадіонах – 2 млн грн.

У сезоні-2020/21 «Шахтар» заплатив до державного бюджету України 496 млн 996 тис. грн податків. Сума ПДФО склала 364 млн 913 тис. грн.

У поточному сезоні «Шахтар» має можливість збільшити доходи. Насамперед від участі в Лізі чемпіонів, де винагородження збільшилося. За вихід до групового етапу «гірники» отримають € 15,64 млн, перемога на груповому етапі принесе команді ще по € 2,8 млн, а нічия поповнить бюджет клубів на € 930 тис.