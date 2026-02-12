Головна Світ Соціум
Брянську область атакували безпілотники: виникли проблеми зі світлом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Брянську область атакували безпілотники: виникли проблеми зі світлом
фото: соціальні мережі

Вибухи пролунали на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сельцо

У ніч на 12 лютого Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників. Про це пише «Главком».

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сельцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням. На окремих вулицях світло зникло повністю, а в деяких районах спостерігалися значні стрибки напруги. Також з'явилася інформація про займання, що виникло внаслідок падіння уламків або влучання в одному з районів області.

На території регіону було оголошено режим ракетної небезпеки та загрози БпЛА. Російські засоби ППО намагалися відбити атаку, звітуючи про збиття кількох повітряних цілей. На цей момент офіційних даних про масштаби руйнувань чи наявність постраждалих від представників влади не надходило.

Нагадаємо, що ввечері 7 лютого російський Білгород вкотре залишився без електропостачання. Інциденту передували повідомлення у соцмережах про ракетну небезпеку, а для місцевих мешканців подібні відключення вже стають буденністю. Хоча українська сторона офіційно не підтверджувала свою причетність, ситуацію прокоментував Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО. Він зазначив, що проблеми виникли на ТЕЦ «Луч», і додав, що темрява в місті є прямим наслідком політики Путіна.

До слова, в ніч на 7 лютого СБУ уразила Редкінський дослідний хімзавод у Тверській області, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101.

