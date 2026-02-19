Головна Країна Політика
Зеленський відверто зізнався, що йому болить у позиції Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський заявив, що вірить у щире бажання президента США Дональда Трампа завершити війну
колаж: glavcom.ua

Президент сказав, що іноді для нього емоційно складно спостерігати за тим, як виглядає публічна риторика Трампа щодо Кремля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить у щире бажання президента США Дональда Трампа завершити війну, однак не може оцінити його ставлення до російського диктатора Володимира Путіна. Про це президент сказав в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, пише «Главком».

Зеленський зазначив, що довіряє Трампу в головному –  у намірі припинити бойові дії. Водночас глава держави підкреслив, що для нього залишаються незрозумілими особисті контакти між Трампом і російським диктатором.

«Це не питання довіри чи недовіри. Але в нього такі відносини з Путіним, які я не можу оцінити чи зрозуміти. Це мені невідомо», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що іноді для нього емоційно складно спостерігати за тим, як виглядає публічна риторика Трампа щодо Кремля.

«Для мене іноді дуже і дуже болісно, що часом його ставлення до Путіна краще, ніж Путін заслуговує», – наголосив він.

До слова, главу апарату Білого дому Сьюзі Вайлз в інтервʼю Vanity Fair заявила, що Дональд Трамп переконаний, що Путін не зацікавлений у досягненні миру. Очільник Кремля хоче повністю окупувати Україну. 

Раніше Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті заявив, що мирна угода між Україною та Росією зараз «ближче, ніж будь-коли раніше».

Нагадаємо, перед зустріччю на Алясці минулого року Росія підготувала для президента США «найбільшу угоду» в економічній сфері. Видання The Economist оприлюднило сенсаційне розслідування про те, що саме Кремль пообіцяв Дональду Трампу.

Теги: росія путін Дональд Трамп Володимир Зеленський

