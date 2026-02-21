ISW викрив масштабну брехню Генштабу РФ про «успіхи» на фронті

Аналітики ISW зазначають, що підтверджені успіхи РФ значно скромніші

Російське військове керівництво значно перебільшує територіальні здобутки своїх військ, намагаючись створити ілюзію неминучої перемоги та змусити Захід піти на поступки. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували останні заяви Генштабу РФ і виявили разючі розбіжності з реальною ситуацією на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ISW.

Начальник Головного оперативного управління Генштабу Росії генерал-полковник Сергій Рудський 20 лютого заявив, що з початку 2026 року російські війська захопили близько 900 квадратних кілометрів і 42 населених пункти, а у 2025 році — понад 6700 квадратних кілометрів і понад 300 населених пунктів. Він також стверджував, що росіяни контролюють «більше половини» Костянтинівки та захопили 160 квадратних кілометрів і 11 населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях у січні-лютому 2026 року, визнавши при цьому недавні контрнаступи українських військ.

З початку 2026 року російські війська захопили лише 572 квадратних кілометри та 19 населених пунктів, що на 23 населених пункти і 328 квадратних кілометрів менше, ніж стверджує Рудський.

У 2025 році РФ контролювала лише 252 населених пункти – приблизно на 50 менше, ніж заявляв Рудський.

Крім того, російські війська просунулися або провели операції з проникнення лише на 7 % території Костянтинівки.

У 2026 році РФ захопила 99 квадратних кілометрів і лише три нових населених пункти, включно з Гуляйполем, при цьому повністю або частково втративши контроль над 18 населеними пунктами в Запорізькій та Дніпропетровській областях, оскільки українські війська відбили 86 квадратних кілометрів.

Аналітики пояснюють, що Росія захоплює невеликі сільські населені пункти вздовж кордону з Україною та представляє ці успіхи як доказ могутності армії.

«ISW вважає, що російські війська проводять обмежені транскордонні атаки на півночі Сумської області, щоб переконати Захід, що лінія фронту руйнується і Україна повинна погодитися на всі вимоги РФ. Насправді РФ досягає незначних успіхів, несучи дуже високі втрати. У 2025 році російські війська просувалися на 13–15 квадратних кілометрів на день, втрачаючи 83 людини на кожен захоплений квадратний кілометр», – підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, згідно з аналізом Інституту вивчення війни, Росія наразі не має повноцінної технологічної заміни Starlink, а блокування доступу до супутникового зв’язку вже ускладнює бойові дії її військ в Україні. Російські мілблогери визнають проблеми зі зв’язком на окремих ділянках фронту після того, як SpaceX обмежила використання незареєстрованих терміналів, хоча водночас стверджують, що частина командирів намагалася заздалегідь створити альтернативні канали зв’язку.

Російські «воєнкори» повідомляють, що після обмеження доступу до Starlink підрозділи РФ на низці ділянок фронту зіткнулися з перебоями у зв’язку та потребують додаткового радіо- й супутникового обладнання. Один із мілблогерів назвав рішення про блокування «вкрай невдалим».