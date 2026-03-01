Україна почала звільняти більше територій, ніж втрачати – Тарас Чмут

Чмут: На фронті, вперше за багато місяців, а може й років, ми почали звільняти більше територій аніж втрачати

Виграш у «битві за зиму» став можливим завдяки комплексному спротиву

Перший день весни 2026 року Україна зустрічає з важливим стратегічним досягненням. Тарас Чмут, волонтер, представник Міністерства оборони України в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель, заявив про переломний момент на фронті – темпи деокупації українських земель перевищили темпи їхньої втрати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тараса Чмута.

«На фронті, вперше за багато місяців, а може й років, ми почали звільняти більше територій аніж втрачати», – заявив Чмут.

Чмут подякував українським захисникам, енергетикам, силам протиповітряної оборони, комунальним службам, місцевій та центральній владі та кожному громадянину за стійкість.

Нагадаємо, голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що вірить у можливість добитися завершення війни шляхом мирних переговорів.

За словами Буданова, існують алгоритми чи бачення того, як діяти в тій чи іншій ситуації, зокрема у разі продовження активної фази бойових дій, і такими розрахунками займається не тільки Офіс президента.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна сьогодні фактично виконує роль безпекового щита для європейського континенту.

До слова, Буданов заявив, що США не встановлювали конкретні терміни для завершення війни Росії проти України.