Президент одного з клубів Першої ліги запевняє, що найближчим часом ФК «Сталь» зникне

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Олександр Поворознюк. Фото ФК «Інгулець»

Олександр Поворознюк зробив несподівану заяву

Президент «Інгульця» Олександр Поворознюк стверджує, що найближчим часом ФК «Сталь» (Кам’янське) не стане.

Про це заявив сам футбольний функціонер, якому належить клуб Першої ліги, інформує FootBoom.

«Що я вам казав на рахунок «Вересу»? «Сталі» теж скоро не стане. Роблю такі висновки, дивлячись на трансферну політику клубу та його життєдіяльність. Думаю, що це відбудеться у найближчі два тижні», - сказав він.

«Це мій особистий прогноз. Те, що рівняни будуть виступати у Другій лізі, то вже не те. Це майже кінець. Обдурили людей, як захотіли. Зараз спливе «Верес» у Другій лізі, і знову з'явиться Хахльов який буде вкотре розповідати людям, щоб вони платили членські внески, скаже, що ми повернули Народний клуб, а нас обдурили», - додав Поворознюк.

За його словами, «Верес» – це був звичайний проект під вибори.

«Спочатку «Верес» готували на заміну «Карпатам», але, слава богу, львів'яни залишилися у Прем'єр-лізі. Отже, потрібно було щось інше придумувати. Ось, маємо те, що маємо. Зробили ФК «Львів». Буде цей клуб існувати, чи ні, то вже інше питання. Мені здається, що буде, адже Копитко – відомий бізнесмен у Львівській області, до того ж людина не бідна», - зауважив він.

«Зараз ходять чутки, що «Інгулець» міг би зайти замість «Сталі». Не хочу робити так, як це зробив «Верес». У мене є бажання чесно та за спортивним принципом завоювати путівку у Прем'єр-лігу. Щоб виконати поставлену ціль підпишемо 3-4 футболістів, а може й більше», - підсумував Поворознюк.