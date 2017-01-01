Президент «Олімпіка»: Винних у здачі матчу покараємо - особливо тих, хто продовжить брехати

Також Владислав Гельзін заявив, що вже є підозри на певних гравців

Вперше в історії українського футболу власник команди забрав її з поля, підозрюючи гравців в договірному характері матчу. Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін розповів Sport Arena про свої мотиви під час зустрічі «молодіжок» «Карпати» - «Олімпік» і подальші розслідуванні цієї події. Напередодні



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Також Владислав Гельзін заявив, що вже є підозри на певних гравців

Вперше в історії українського футболу власник команди забрав її з поля, підозрюючи гравців в договірному характері матчу.

Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін розповів Sport Arena про свої мотиви під час зустрічі «молодіжок» «Карпати» - «Олімпік» і подальші розслідуванні цієї події.

Напередодні зустрічі «Карпат» і «Олімпіка» в УПЛ традиційно свій матч в чемпіонаті дублерів проводили молодіжні команди цих клубів. Але гра так і не завершилася - за рахунку 4: 0 на користь львів'ян президент «Олімпіка» Владислав Гельзін вийшов на поле, перервав матч і повів донеччан в роздягальню.

Головні мотиви такого радикального вчинку президента «Олімпіка» - його підозри в договірному характері матчу.

«Я зрозумів, що на полі відбувається щось не те при рахунку 2:0. Дав команду зупинити гру при 3:0, але поки інформація дійшла, куди потрібно, «Карпати» забили 4 гол. Я не міг відразу цього зробити. Добре, що зі мною був ще один тренер команди, який сидів на трибунах, через нього мої вказівки дійшли на поле», - розповідає Гельзін про свій вчинок під час матчу «молодіжок».

Також президент «Олімпіка» розповів, чим саме керувався під час прийняття рішення.

«Це було, можливо, і емоційне рішення, але воно грунтувалося на інформації, яку ми отримали – «Олімпік» повинен був пропустити в другому таймі ще як мінімум 2 голи. На це ставилися великі суми. Я постійно консультувався з тренерами, які ці речі відстежували в інтернеті, і ми бачили, що матч викликає підозри. Гра футболістів підтверджувала наші побоювання», - продовжив Гельзін.

«Підозри вже є. Ми розповімо пізніше про них, ще не час. Скоро у нас будуть збори колективу з цього приводу. Скажу одне - в тому матчі грало 13 футболістів. Ті, хто зізнаються – отримають одне покарання. Ті ж, хто буде продовжувати брехати, - інше», - завершив Володимир Гельзін.

Нагадаємо, що президент «Олімпіка» дав команду своїм гравцям покинути поле під час матчу чемпіонату U-21.