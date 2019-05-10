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    Президент УЄФА вважає, що цьогорічні півфінали Ліги чемпіонів увійдуть в історію футболу

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    Президент УЄФА вважає, що цьогорічні півфінали Ліги чемпіонів увійдуть в історію футболу

    «Ліверпуль» і «Тоттнем» заслуговують найвищої похвали за те, як вони подолали фору в три м'ячі»

    Президент УЄФА Александр Чеферін поділився враженнями від півфіналів Ліги чемпіонів. Зокрема, він відзначив «непередбачуваність футболу» в минулих протистояннях «Ліверпуля» і «Барселони», а також «Тоттнема» і «Аякса».

    «Немає нічого кращого, ніж драма і хвилювання під час великого футбольного події. І видовище, яке ми бачили на цьому тижні, увійде в історію футболу. Футбол має здатністю збуджувати серця людей і провокувати моменти неперевершених емоцій - і фантастичні матчі в Ліверпулі й Амстердамі стали гарним доказом непередбачуваності гри.

    «Ліверпуль» і «Тоттнем» заслуговують найвищої похвали за те, як вони подолали фору в три м'ячі. Досягнення двох команд показали, що в нашій прекрасній грі можливо все», - цитує Чеферіна прес-служба УЄФА.

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