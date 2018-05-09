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    Президент WBC: Схоже, реванш Головкіна і Альвареса відбудеться

    Реванш намічається на вересень
    Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Мауріціо Сулейман вважає, що реванш між чемпіоном в середній вазі Геннадієм Головкіним (38-0-1, 34 КО) і Саулом Альваресом (49-1-2, 34 КО) відбудеться. Слова президента приводить BoxingScene. «Не можна уявити собі кращий бій, ніж Головкін - Альварес! Я дуже сподіваюся, що команди боксерів
    • Сьогодні, 16:23
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    Геннадій Головкін і Сауль Альварес. Фото: Getty Images
    Геннадій Головкін і Сауль Альварес. Фото: Getty Images

    Реванш намічається на вересень

    Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Мауріціо Сулейман вважає, що реванш між чемпіоном в середній вазі Геннадієм Головкіним (38-0-1, 34 КО) і Саулом Альваресом (49-1-2, 34 КО) відбудеться.

    Слова президента приводить BoxingScene.

    «Не можна уявити собі кращий бій, ніж Головкін - Альварес! Я дуже сподіваюся, що команди боксерів зможуть дійти згоди, адже публіка чекає цього поєдинку. Не хочу забігати вперед, але поки все виглядає так, що Геннадій і Сауль битимуться у вересні», - сказав Сулейман.

    Реванш намічається на вересень.

    Заради нього команда Головкіна знову попросила IBF відстрочити бій з українцем Сергієм Дерев'янченком.

    Джерело: xsport.ua

    бокс реванш IBF
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