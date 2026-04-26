«Приємно змушувати росіян слухати гімн України». Коляденко – про свою перемогу на Чемпіонаті Європи

У фіналі Коляденко розгромила «нейтральну» Касабієву

Українська борчиня Ірина Коляденко прокоментувала свою перемогу на Чемпіонаті Європи 2026 в Тірані. Для неї це було вже четверте в кар'єрі золото континентальної першості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон».

Що сказала Коляденко

«Для мене це вже другий Чемпіонат Європи, де я виграла золото з нулем і не програла жодного бала. Також дуже приємно стояти на п’єдесталі та змушувати російських спортсменів слухати гімн України. У фіналі я перемогла російську спортсменку, тож на пʼєдесталі вона стояла поруч. Я співала, а вона слухала, і це було досить приємно.

Стосовно самої боротьби у фіналі, то я, як і планувала, відборолась спокійно. В одному з моментів можна було відламати плече російській спортсменці, але, на жаль, суддя не дав мені цього зробити. Загалом, я зробила все ідеально. Потрібно буде ще передивитись, зробити аналіз цієї сутички. Втім, все пішло за планом з самого початку.

Результат минулого року на мене ніяк не тиснув, бо я розуміла, що спортсмени змінюються, боротьба змінюється, покоління спортсменів також змінюється. Моя тактика вже була підлаштована під цей Чемпіонат Європи, під мій стан, як я почуваюся психологічно та фізично. Ми зробили це добре з моїм тренером, тож я їхала на Чемпіонат Європи перемагати, і ми перемогли.

Поки до Чемпіонату світу дуже багато часу. Зараз потрібно перевести дух, у мене є ще багато роботи вдома, у мене є спортивний клуб – потрібно тут підтягнути свої хвости. Тому що, поки я готувалася до Чемпіонату Європи, клуб жив своїм життям. І треба трішки відновитись – як психологічно, так і фізично. А вже потім повертатися до того, що було на Чемпіонаті Європи і що буде на чемпіонаті світу. Звісно, як і всі спортсмени, я хочу золота Чемпіонату світу, але як буде – побачимо. Я звикла вирішувати проблеми за потребою. Зараз відновлюємося, а там будемо дивитися, що робити», – розповіла Коляденко.

Як виступила жіноча збірна України на Чемпіонаті Європи 2026

Українські борчині перемогли у командному заліку Чемпіонату Європи 2026. Спортсменки вибороли 8 медалей з 10 можливих: 6 золотих, 1 срібна та 1 бронзова нагороди.

Нагороди здобули:

Золото: Оксана Лівач, Марія Винник, Анастасія Алпєєва, Марія Єфремова, Ірина Коляденко, Надія Соколовська

Срібло: Лілія Маланчук

Бронза: Соломія Винник

Нагадаємо, у вирішальній сутичці Чемпіонату Європи 2026 Коляденко перемогла «нейтральну» віцечемпіонку світу Аліну Касабієву – 9:0.