Українські борчині здобули три золоті нагороди на старті Чемпіонату Європи

Артем Худолєєв
Українки тріумфально виступають на континентальній першості

Перший день фіналів у жіночій боротьбі приніс нашій збірній чотири нагороди

Три золота та одне срібло у перший день медальних сутичок здобули українки на Чемпіонаті Європи з жіночої боротьби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

В албанській Тирані триває континентальна першість, де з 20 по 26 квітня 2026 року розігруються нагороди у трьох видах боротьби.

Перший день фіналів у жіночій боротьбі приніс нашій збірній чотири нагороди. Українки були представлені у чотирьох золотих сутичках, три з яких завершилися на нашу користь.

Звання чемпіонок Європи здобули:

  • Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кг)
  • Марія Винник (вагова категорія до 59 кг)
  • Анастасія Алпєєва (вагова категорія до 76 кг)

Віцечемпіонкою Європи стала Лілія Маланчук (вагова категорія до 55 кг).

Наразі в медальній скарбничці української збірної 7 нагород – 4 здобули представниці жіночої боротьби, 3 нагороди раніше вибороли представники греко-римського стилю.

Сьогодні, 24 квітня, відбудуться ще три «золоті» та один «бронзовий» фінал за участю українських борчинь.

Нагадаємо, борчиня з Бахмута 19-річна Марія Єфремова 23 квітня, здолала двох суперниць з країн-агресорок та вийшла до фіналу континентальної першості.

Єфремова на Чемпіонаті Європи змагається у ваговій категорії до 53 кг. 

У кваліфікації українка здолала росіянку Наталію Малишеву. У 1/4 Марія перемогла іспанку Карлу Хауме Солер.

У півфіналі Єфремова не залишила шансів титулованій білорусці, дворазовій чемпіонці світу та бронзовій призерці Олімпіади Ванессі Каладзінській.

У вирішальному поєдинку континентальної першості сьогодні, 24 квітня, Марія буде боротися проти титулованої 34-річної гречанки Марії Преволаракі

