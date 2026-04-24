Українські борчині здобули три золоті нагороди на старті Чемпіонату Європи
Перший день фіналів у жіночій боротьбі приніс нашій збірній чотири нагороди
Три золота та одне срібло у перший день медальних сутичок здобули українки на Чемпіонаті Європи з жіночої боротьби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
В албанській Тирані триває континентальна першість, де з 20 по 26 квітня 2026 року розігруються нагороди у трьох видах боротьби.
Перший день фіналів у жіночій боротьбі приніс нашій збірній чотири нагороди. Українки були представлені у чотирьох золотих сутичках, три з яких завершилися на нашу користь.
Звання чемпіонок Європи здобули:
- Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кг)
- Марія Винник (вагова категорія до 59 кг)
- Анастасія Алпєєва (вагова категорія до 76 кг)
Віцечемпіонкою Європи стала Лілія Маланчук (вагова категорія до 55 кг).
Наразі в медальній скарбничці української збірної 7 нагород – 4 здобули представниці жіночої боротьби, 3 нагороди раніше вибороли представники греко-римського стилю.
Сьогодні, 24 квітня, відбудуться ще три «золоті» та один «бронзовий» фінал за участю українських борчинь.
Нагадаємо, борчиня з Бахмута 19-річна Марія Єфремова 23 квітня, здолала двох суперниць з країн-агресорок та вийшла до фіналу континентальної першості.
Єфремова на Чемпіонаті Європи змагається у ваговій категорії до 53 кг.
У кваліфікації українка здолала росіянку Наталію Малишеву. У 1/4 Марія перемогла іспанку Карлу Хауме Солер.
У півфіналі Єфремова не залишила шансів титулованій білорусці, дворазовій чемпіонці світу та бронзовій призерці Олімпіади Ванессі Каладзінській.
У вирішальному поєдинку континентальної першості сьогодні, 24 квітня, Марія буде боротися проти титулованої 34-річної гречанки Марії Преволаракі
