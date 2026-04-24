Українські борчині здобули три золоті нагороди на старті Чемпіонату Європи

Перший день фіналів у жіночій боротьбі приніс нашій збірній чотири нагороди

Три золота та одне срібло у перший день медальних сутичок здобули українки на Чемпіонаті Європи з жіночої боротьби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

В албанській Тирані триває континентальна першість, де з 20 по 26 квітня 2026 року розігруються нагороди у трьох видах боротьби.

Перший день фіналів у жіночій боротьбі приніс нашій збірній чотири нагороди. Українки були представлені у чотирьох золотих сутичках, три з яких завершилися на нашу користь.

Звання чемпіонок Європи здобули:

Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кг)

Марія Винник (вагова категорія до 59 кг)

Анастасія Алпєєва (вагова категорія до 76 кг)

Віцечемпіонкою Європи стала Лілія Маланчук (вагова категорія до 55 кг).

Наразі в медальній скарбничці української збірної 7 нагород – 4 здобули представниці жіночої боротьби, 3 нагороди раніше вибороли представники греко-римського стилю.

Сьогодні, 24 квітня, відбудуться ще три «золоті» та один «бронзовий» фінал за участю українських борчинь.

Нагадаємо, борчиня з Бахмута 19-річна Марія Єфремова 23 квітня, здолала двох суперниць з країн-агресорок та вийшла до фіналу континентальної першості.

Єфремова на Чемпіонаті Європи змагається у ваговій категорії до 53 кг.

У кваліфікації українка здолала росіянку Наталію Малишеву. У 1/4 Марія перемогла іспанку Карлу Хауме Солер.

У півфіналі Єфремова не залишила шансів титулованій білорусці, дворазовій чемпіонці світу та бронзовій призерці Олімпіади Ванессі Каладзінській.

У вирішальному поєдинку континентальної першості сьогодні, 24 квітня, Марія буде боротися проти титулованої 34-річної гречанки Марії Преволаракі