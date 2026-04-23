Україна здобула три медалі на Чемпіонаті Європи з боротьби

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Україна здобула три медалі на Чемпіонаті Європи з боротьби
Українські борці продемонстрували чудову результативність у матчах за бронзу
фото: Асоціація спортивної боротьби України

Першими медалістами континентальної першості стали борці греко-римського стилю

Збірна України на Чемпіонаті Європи 2026 з боротьби, що проходить в албанській Тірані, здобула три бронзові нагороди у греко-римській боротьбі. Про це повідомляє «Главком»

Вдалий виступ «класиків»

Частина континентальної першості, пов'язана з греко-римським стилем, завершилася для України трьома подіумами. У середу свою майстерність підтвердив Владлен Козлюк у ваговій категорії до 97 кг, виборовши другу у своїй кар'єрі європейську бронзу. Попри неоднозначні рішення арбітрів, які під час поєдинку з турецьким борцем Абдулою Чебі скасували українцю туше та дострокову перемогу після відеоперегляду, Козлюк зумів зберегти психологічну стійкість. Він миттєво організував нову атаку, заробивши шість балів і не залишивши супернику жодних шансів на потенційний камбек.

Окрім Козлюка, раніше бронзовий успіх мали Ярослав Фільчаков та Михайло Вишнивецький. Фільчаков, який виступав у вазі до 87 кг, на шляху до медалі пройшов складні випробування, зокрема чемпіона світу 2019 року Лашу Гобадзе, поступившись призеру Олімпіади Турпалу Бісултанову. У фіналі за бронзу він вирвав перемогу в «нейтрального» Ігоря Ярошевича за додатковими показниками. Михайло Вишнивецький у надважкій категорії до 130 кг продемонстрував неабияку волю до перемоги, перехитривши азербайджанського борця Беку Канделакі в останній момент сутички. На жаль, Олександр Грушин зупинився лише за крок від нагороди, поступившись у своєму бронзовому фіналі представнику Вірменії.

За підсумками змагань Україна стала п'ятою в командному заліку, поступившись Азербайджану, Туреччині, Грузії та Вірменії, які є традиційно сильними у греко-римській боротьбі. 

Чотири фінали у жіночій боротьбі

Справжній фурор викликав виступ українських жінок у вільній боротьбі, де одразу чотири спортсменки з п'яти можливих пробилися до золотих фіналів. Однією з них була Оксана Лівач, яка захищає свій чемпіонський титул у категорії до 50 кг, продемонструвала впевнену боротьбу, здолавши у півфіналі росіянку Єлизавету Смірнову, яка була третьою на світовій першості. У фіналі на неї чекає протистояння з титулованою турецькою борчинею Евін Демірхан, що обіцяє стати однією з найцікавіших сутичок турніру.

Не менш вражаючими є успіхи інших українських фіналісток. Анастасія Алпєєва у ваговій категорії до 76 кг впевнено прямує до свого другого європейського золота, а для Лілії Маланчук та Марії Винник майбутні фінали стануть першими у дорослій кар'єрі на рівні Чемпіонатів Європи. Усі вирішальні поєдинки за найвищі нагороди у відповідних категоріях відбудуться вже 23 квітня.

Україна здобула три медалі на Чемпіонаті Європи з боротьби
Україна здобула три медалі на Чемпіонаті Європи з боротьби
«Металіст 1925» сенсаційно програв «Чернігову» півфінал Кубка України
Новий антирекорд. «Челсі» звільнив головного тренера
У Японії з'явився робот, який перемагає професійних гравців у настільний теніс
Британська атлетка пробігла престижний марафон на п'ятому місяці вагітності
Дебют на професійному рівні: призерка Чемпіонатів Європи змінила ковзани на велосипед

