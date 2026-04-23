Борчиня з Бахмута за один день перемогла росіянку і білоруску на Чемпіонаті Європи

У півфіналі Єфремова не залишила шансів титулованій білорусці, бронзовій призерці Олімпіади Каладзінській

Борчиня з Бахмута 19-річна Марія Єфремова сьогодні, 23 квітня, здолала двох суперниць з країн-агресорок та вийшла до фіналу континентальної першості. Про це повідомляє «Главком».

Єфремова на Чемпіонаті Європи змагається у ваговій категорії до 53 кг.

У кваліфікації українка здолала росіянку Наталію Малишеву. У 1/4 Марія перемогла іспанку Карлу Хауме Солер.

У півфіналі Єфремова не залишила шансів титулованій білорусці, дворазовій чемпіонці світу та бронзовій призерці Олімпіади Ванессі Каладзінській.

У вирішальному поєдинку континентальної першості завтра, 24 квітня, Марія буде боротися проти титулованої 34-річної гречанки Марії Преволаракі

