Борчиня з Бахмута за один день перемогла росіянку і білоруску на Чемпіонаті Європи

Артем Худолєєв
Єфремова пробилася до фіналу Чемпіонату Європи

У півфіналі Єфремова не залишила шансів титулованій білорусці, бронзовій призерці Олімпіади Каладзінській

Борчиня з Бахмута 19-річна Марія Єфремова сьогодні, 23 квітня, здолала двох суперниць з країн-агресорок та вийшла до фіналу континентальної першості. Про це повідомляє «Главком».

Єфремова на Чемпіонаті Європи змагається у ваговій категорії до 53 кг. 

У кваліфікації українка здолала росіянку Наталію Малишеву. У 1/4 Марія перемогла іспанку Карлу Хауме Солер.

У півфіналі Єфремова не залишила шансів титулованій білорусці, дворазовій чемпіонці світу та бронзовій призерці Олімпіади Ванессі Каладзінській.

У вирішальному поєдинку континентальної першості завтра, 24 квітня, Марія буде боротися проти титулованої 34-річної гречанки Марії Преволаракі

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Теги: Бахмут Донеччина жіноча боротьба спорт

Читайте також

Араужо займалася триатлоном протягом 10 років
Бразильська триатлоністка потонула під час змагань у США
21 квiтня, 07:08
МОК вчергове відмовився реагувати на скандальні вчинки нейтральних росіян та керівників російського спорту
МОК зробив дивну заяву щодо участі нейтральних росіян у пропагандистському заході
18 квiтня, 10:15
На Назара (праворуч) очікують два головні старти сезону – Чемпіонат Європи та Чемпіонат світу
Чепурний став переможцем загального заліку Кубка світу в опорному стрибку
14 квiтня, 12:05
Збірна України буде вести боротьбу за вихід до Чемпіонату світу FIFAe World Cup 2026
Стала відома система розіграшу кваліфікації на Чемпіонат світу з кіберфутболу
10 квiтня, 15:24
Донеччину хочуть забезпечити шахтними водами
Окупанти вигадали «рішення» водної кризи на Донеччині
2 квiтня, 08:34
Збірна з греко-римської боротьби перемогла у загальнокомандному заліку
Українські борці здобули 30 нагород на турнірі в Болгарії
31 березня, 15:49
Онофрійчук повертається з Софії тріумфаторкою
Онофрійчук здобула три золоті нагороди в фіналах окремих вправ на Кубку світу
30 березня, 23:33
Аліса Лю стала однією з зірок, які оголошували переможців номінацій на премії iHeartRadio Music Awards
Олімпійська чемпіонка Лю заявила, що їй допомогла перемогти відома співачка
30 березня, 17:08
Кріста Деґучі здобула чотири медалі світових першостей, а також стала олімпійською чемпіонкою Парижа-2024
Найсильніша суперниця Білодід завершила професійну кар'єру в дзюдо
24 березня, 18:10

Новини

ЄС запровадив санкції проти ексчемпіона світу з боксу, який незаконно відвідував Луганщину
Борчиня з Бахмута за один день перемогла росіянку і білоруску на Чемпіонаті Європи
«Шахтар» дотиснув «Зорю» і зміцнив своє лідерство в Прем'єр-лізі
Снігур без шансів програла експершій ракетці світу і залишила турнір у Мадриді
«Намагаються з народу здерти зайве». Експрезидент «Спартака» поскаржився на податки в Росії
Дворазовий чемпіон Олімпіади-2026 повернеться у біатлон

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
