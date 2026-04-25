Українські борчині четвертий рік поспіль виграли командний залік Чемпіонату Європи

Українки вибороли вісім медалей з десяти можливих

Українки здобули шість золотих нагород Чемпіонату Європи

Українські борчині – переможниці командного заліку континентальної першості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Спортсменки вибороли 8 медалей з 10 можливих: 6 золотих, 1 срібна та 1 бронзова нагороди.

Нагороди здобули:

Золото: Оксана Лівач, Марія Винник, Анастасія Алпєєва, Марія Єфремова, Ірина Коляденко, Надія Соколовська

Срібло: Лілія Маланчук

Бронза: Соломія Винник

Цей фантастичний виступ дозволив Україні вдесяте в історії очолити загальнокомандний залік жіночого чемпіонату Європи.

Борчині утримують титул найсильніших на континенті вже чотири роки поспіль – з 2023 року «синьо-жовті» не залишають суперницям жодних шансів на перше місце!

Нагадаємо, збірна України на Чемпіонаті Європи 2026 з боротьби, що проходить в албанській Тірані, здобула три бронзові нагороди у греко-римській боротьбі.