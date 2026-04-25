Українські борчині четвертий рік поспіль виграли командний залік Чемпіонату Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Українські борчині четвертий рік поспіль виграли командний залік Чемпіонату Європи
Українки вибороли вісім медалей з десяти можливих

Українки здобули шість золотих нагород Чемпіонату Європи

Українські борчині – переможниці командного заліку континентальної першості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Спортсменки вибороли 8 медалей з 10 можливих: 6 золотих, 1 срібна та 1 бронзова нагороди.

Нагороди здобули:

  • Золото: Оксана Лівач, Марія Винник, Анастасія Алпєєва, Марія Єфремова, Ірина Коляденко, Надія Соколовська
  • Срібло: Лілія Маланчук
  • Бронза: Соломія Винник

Цей фантастичний виступ дозволив Україні вдесяте в історії очолити загальнокомандний залік жіночого чемпіонату Європи.

Борчині утримують титул найсильніших на континенті вже чотири роки поспіль – з 2023 року «синьо-жовті» не залишають суперницям жодних шансів на перше місце!

Нагадаємо, збірна України на Чемпіонаті Європи 2026 з боротьби, що проходить в албанській Тірані, здобула три бронзові нагороди у греко-римській боротьбі.

 

Теги: Оксана Лівач Марія Винник Лілія Маланчук Ірина Коляденко Анастасія Алпєєва Соломія Винник жіноча боротьба спорт

Українські борчині четвертий рік поспіль виграли командний залік Чемпіонату Європи
Українські борчині четвертий рік поспіль виграли командний залік Чемпіонату Європи
Зірка «Реала» пропустить Чемпіонат світу 2026
Зірка «Реала» пропустить Чемпіонат світу 2026
Визначилося підсумкове місце юнацької збірної України з хокею на Чемпіонаті світу
Визначилося підсумкове місце юнацької збірної України з хокею на Чемпіонаті світу
Новоспечений чемпіон світу UFC загубив свій пояс після перемоги над чехом
Новоспечений чемпіон світу UFC загубив свій пояс після перемоги над чехом
Чинний переможець «Ролан Гаррос» пропустить цьогорічний турнір
Чинний переможець «Ролан Гаррос» пропустить цьогорічний турнір
Ексгравець збірної України з футболу спробує себе в управлінській ролі
Ексгравець збірної України з футболу спробує себе в управлінській ролі

