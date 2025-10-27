Головна Спорт Новини
Пропагандисти повідомили, чи буде Росія проводити альтернативну зимову Олімпіаду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Пропагандисти повідомили, чи буде Росія проводити альтернативну зимову Олімпіаду
Олімпіада-2026 пройде в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого
фото: Reuters

На даний момент на Олімпіаду-2026 відібралися лише три росіянини у нейтральному статусі

Російська влада не розглядає варіант із проведенням альтернативних Олімпійських ігор у 2026 році. Про це повідомляє «Главком».

Раніше російські пропагандисти повідомили, що у Росії обговорюють можливе проведення альтернативних Олімпіади-2026 – на тлі недопуску спортсменів з країни-агресора на міжнародну арену.

Однак, наразі зазначається, що подібна ініціатива не розглядається.

Олімпіада-2026 пройде в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.

На даний момент на змагання відібралися лише три росіянини у нейтральному статусі: скі-альпініст Микита Філіппов, фігуристи Петро Гуменник та Аделія Петросян.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Теги: Олімпіада олімпійські ігри спорт росія

