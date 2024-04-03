Україна закликала МОК відсторонити олімпійського чемпіона Садулаєва, який підтримує війну

Абдулрашид Садулаєв брав участь у відкритті пропагандистського заходу на підтримку війну

Міністерство молоді та спорту України разом з Національним олімпійським комітетом України та Асоціація спортивної боротьби України звернулися до МОК та Міжнародній федерації з боротьби, щодо російських спортсменів, які підтримують війну в Україні та були допущені до кваліфікаційних відборів на Олімпійські ігри у нейтральному статусі.

Мова йде про Анвара Аллахіарова, Сергія Семенова, Артура Найфонова, Надію Соколову, Наталію Малишеву, Аліну Касабієву, Ольгу Хорошавцеву, Абдулрашида Садулаєва, Руслана Бічуріна, Мілада Алірзаєва, Кирила Маскевича.

Очільники українських профільних відомств та організацій закликали міжнародних колег вжити заходів для дотримання рекомендацій МОК про нейтральний статус спортсменів із РФ та білорусі, а також для недопущення вищезазначених осіб до міжнародних змагань, зокрема і кваліфікаційних турнірів на Олімпіаду-2024.

Зокрема, в листі зазначається, що дворазовий олімпійський чемпіон Абдулрашид Садулаєв брав участь у відкритті пропагандистського заходу під назвою «Республіканського турніру з вільної боротьби, присвяченого пам'яті військовослужбовців казбеківців, які загинули під час проведення СВО в Україні». Крім того, він був почесним гостем цих змагань.

«Традиційно, українська сторона вказала у листі на докази їхньої підтримки війни в Україні, участі у пропагандистських заходах, публічні висловлювання на підтримку російського режиму та відвідування тимчасово окупованих Росією територій України. Окремо висловлюємо вдячність за додаткові докази порушення умов нейтральності вказаними спортсменами watchers.media», – зазначають автори звернення

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.