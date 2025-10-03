13-річна росіянка отримала дискваліфікацію за вживання допінгу

Росіянка відсторонена від змагань до 28 лютого 2026 року

Російську 13-річну скі-альпіністку було відсторонено від змагань на 6 місяців за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком».

У допінг-пробі юної спортсменки виявили заборонену речовину преднізолон (клас S9, глюкокортикоїди). Термін її дискваліфікації закінчиться 28 лютого 2026 року.

У березні скі-альпіністка посіла призове місце на першості Росії у Кірові серед учасників 12-13 років.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».