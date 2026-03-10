Прихильниця Путіна зламала ракетку та влаштувала істерику на тенісному турнірі у США

Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах

Російська тенісистка Мірра Андрєєва, яка зазнала сенсаційної поразки у третьому колі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США), влаштувала істерику під час гри. Про це повідомляє «Главком».

Восьма ракетка світу Андрєєва у трьох сетах поступилася Катержині Синяковій з Чехії – 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.

Після програного другого сету росіянка зламала ракетку.

Також Андрєєва істерично відреагувала на загальну поразку в грі – вона кинула ракетку та почала щось емоційно кричати вболівальникам.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.