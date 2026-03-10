Головна Спорт Новини
Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000: з ким зіграє українка

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000: з ким зіграє українка
У матчі за вихід до чвертьфіналу Світолна зіграє проти чешки Катержини Синякової
фото: AP

У поєдинку третього кола Світоліна у двох сетах обіграла американку Крюгер

Еліна Світоліна пробилася до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 у Індіан-Веллс. Про це повідомляє «Главком».

У поєдинку третього кола українська тенісистка у двох сетах обіграла американку Ешлін Крюгер.

Як проходила гра

Початок першого сету залишився за американкою – Крюгер виграла два стартові гейми. Світоліна зуміла відразу зрівняти рахунок, після чого суперниці обмінювалися виграними геймами. У вирішальний момент українка перехопила ініціативу та довела партію до перемоги – 6:4.

У другому сеті ключовим став п’ятий гейм – Світоліна зробила брейк. Після цього вона виграла ще кілька геймів поспіль і завершила сет з рахунком 6:2.

Інша українська тенісистка Марта Костюк у третьому колі грала проти третьої ракетки світу Єлени Рибакіної. Представниця Казахстану здобула перемогу у двох партіях – обидві завершилися з однаковим рахунком 6:4.

WTA 1000 Індіан-Веллс. Третє коло

  • Ешлін Крюгер (США) – Еліна Світоліна (Україна, 9) 4:6, 2:6
  • Єлена Рибакіна (Казахстан, 3) – Марта Костюк (Україна, 28) 6:4, 6:4

У матчі за вихід до чвертьфіналу Світолна зіграє проти чешки Катержини Синякової, яка у третьому колі перемогла прихильницю диктатора Володимира Путіна Мірру Андрєєву.

Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк

