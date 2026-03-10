Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України зі спортивної акробатики виборола дві нагороди на етапі Кубка світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України зі спортивної акробатики виборола дві нагороди на етапі Кубка світу
Українці вдало виступили у Португалії
фото: Vinacrobatics

Українці здобули дві срібні нагороди у Португалії

Збірна України з двома медалями завершила виступу на першому етапі Кубка світу зі спортивної акробатики у Португалії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

У змаганнях змішаних пар срібні нагороди здобули Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець.

На другу позицію п’єдесталу піднялась і чоловіча група. У її складі срібними призерами стали: Володимир Репетій, Микола Сорока, Миколай Хасанов і Дмитро Борщевський.  У цьому фіналі 5 місце посіла інша українська група – Станіслав Кукурудз, Юрій Савка, Юрій Пуш і Тарас Яруш.

Серед чоловічих пар Владислав Репетій і Максим Марковський стали 5-ми, Віктор Березовський і Матвій Косарєв – 6-ми. Вікторія Сухонос, Аліна Коваль і Вікторія Ткач посіли 7 місце у жіночих групах.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після падіння лижниця Кудісова була змушена зійти з дистанції
Собака, який вибіг на трасу, збив двох учасниць Чемпіонату Росії з лижних перегонів
7 березня, 21:13
Українці розпочинають боротьбу за нагороди Паралімпіади
Паралімпіада-2026. Анонс виступів українців 7 березня
7 березня, 09:58
Соломія Винник (друга ліворуч) виборола золото у ваговій категорії до 57 кг
Українські борчині здобули три нагороди на турнірі в Албанії
2 березня, 13:33
Лучкін став бронзовим призером юніорської світової першості
Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу
1 березня, 16:24
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
Етап Кубку світу зі стрибків у воду в Мексиці було скасовано через безпекову ситуацію
27 лютого, 09:50
За сумою двох стрибків Чепурний (по центру) отримав від суддів переможні 14,716 бала
Гімнаст Чепурний здобув золото Кубка світу
23 лютого, 11:02
Церемонія закриття Олімпіади зазвичай збирає тих атлетів, чиї змагання проходять в останні дні Ігор
Церемонія закриття Олімпіади-2026: усі деталі події
22 лютого, 16:50
Гашек розкритикував організаторів Паралімпіади
Легендарний хокеїст заявив, що Паралімпіада стане рекламою війни Росії проти України
18 лютого, 14:07
Андрій Бірців у 13 років встановив другий рекорд України з гирями
13-річний дніпрянин встановив рекорд України з поштовху гир
12 лютого, 11:03

Новини

Ярмолюк провів ювілейний матч в Англії
Ярмолюк провів ювілейний матч в Англії
Вернидуб потиснув руку росіянину зі шлейфом підтримки вторгнення РФ
Вернидуб потиснув руку росіянину зі шлейфом підтримки вторгнення РФ
Збірна України зі спортивної акробатики виборола дві нагороди на етапі Кубка світу
Збірна України зі спортивної акробатики виборола дві нагороди на етапі Кубка світу
Бобров набрав 15 очок у матчі чемпіонату Румунії з баскетболу
Бобров набрав 15 очок у матчі чемпіонату Румунії з баскетболу
Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000: з ким зіграє українка
Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000: з ким зіграє українка
Прихильниця Путіна зламала ракетку та влаштувала істерику на тенісному турнірі у США
Прихильниця Путіна зламала ракетку та влаштувала істерику на тенісному турнірі у США

Новини

Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua