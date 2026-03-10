Збірна України зі спортивної акробатики виборола дві нагороди на етапі Кубка світу

Українці здобули дві срібні нагороди у Португалії

Збірна України з двома медалями завершила виступу на першому етапі Кубка світу зі спортивної акробатики у Португалії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

У змаганнях змішаних пар срібні нагороди здобули Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець.

На другу позицію п’єдесталу піднялась і чоловіча група. У її складі срібними призерами стали: Володимир Репетій, Микола Сорока, Миколай Хасанов і Дмитро Борщевський. У цьому фіналі 5 місце посіла інша українська група – Станіслав Кукурудз, Юрій Савка, Юрій Пуш і Тарас Яруш.

Серед чоловічих пар Владислав Репетій і Максим Марковський стали 5-ми, Віктор Березовський і Матвій Косарєв – 6-ми. Вікторія Сухонос, Аліна Коваль і Вікторія Ткач посіли 7 місце у жіночих групах.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце