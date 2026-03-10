Збірна України зі спортивної акробатики виборола дві нагороди на етапі Кубка світу
Українці здобули дві срібні нагороди у Португалії
Збірна України з двома медалями завершила виступу на першому етапі Кубка світу зі спортивної акробатики у Португалії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.
У змаганнях змішаних пар срібні нагороди здобули Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець.
На другу позицію п’єдесталу піднялась і чоловіча група. У її складі срібними призерами стали: Володимир Репетій, Микола Сорока, Миколай Хасанов і Дмитро Борщевський. У цьому фіналі 5 місце посіла інша українська група – Станіслав Кукурудз, Юрій Савка, Юрій Пуш і Тарас Яруш.
Серед чоловічих пар Владислав Репетій і Максим Марковський стали 5-ми, Віктор Березовський і Матвій Косарєв – 6-ми. Вікторія Сухонос, Аліна Коваль і Вікторія Ткач посіли 7 місце у жіночих групах.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Коментарі — 0