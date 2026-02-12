Петиція Гераскевича щодо санкцій проти російських спортсменів набрала понад 3 тис. голосів

Петиція Гераскевича почала стрімко набирати голоси після скандального рішення МОК щодо дискваліфікації українця

Петиція лідера українського скелетону Владислава Гераскевича про запровадження санкцій проти російських спортсменів, які підтримують війну проти України, стрімко почала набирати голоси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Кабміну.

Петиція Гераскевича почала набирати голоси після скандального рішення МОК

Петиція Гераскевича станом на 16:50 12 лютого 2026 року вже набрала 3016 голосів. Варто зазначити, що станом на 11 лютого 2026 року під петицією було близько 1 тис. голосів.

Друзі!



Зареєстрував петицію про запровадження санкцій проти російських спортсменів.https://t.co/oOMDdodPA2



Закликаю вас підписати її та поширити.



Підписання петиції забере лише близько 1 хвилини вашого часу.



Запровадження Україною санкцій проти російських спортсменів стане… pic.twitter.com/92ltpt3OvB — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) January 27, 2026

Петиція Гераскевича почала стрімко набирати голоси після скандального рішення МОК щодо дискваліфікації українця.

Петиція Гераскевича: що відомо

«Запровадження Україною санкцій проти російських спортсменів стане першим кроком до запровадження проти них санкцій країнами-партнерами України. Це унеможливить їхні виступи на міжнародній арені, які вони використовують для підтримки війни проти України», – прокоментував Гераскевич свою ініціативу.

У тексті петиція зазначається, що підстави для запровадження санкцій проти російських спортсменів детально були перераховані на порталі Головного управління розвідки Міністерства оборони України War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору».

До переліку росіян, проти яких Гераскевич пропонує запровадити санкції, потрапили:

Ангеліна Мельникова (у квітні 2025 року перемогла на праймеріз від путінської підсанкційної партії «Едина Росія» для участі у виборах до Воронезької міської думи. Підтримувала війну проти України у соцмережах)

Світлана Гомбоєва (неодноразово з порушенням законодавства України відвідувала анексований Крим)

Яна Єгорян (є амбасадаркою підсанкційної організації »Здоровоє отєчество», яка причетна до викрадення українських дітей)

Євген Байдусов (з порушенням законодавства України відвідував анексований Крим)

Імам Ганішов (У 2023 році відвідував тимчасово окуповану Запорізьку область з особистим візитом до представників російських військових формувань, а також відвідав тимчасово окупований Севастополь. Під час своїх візитів на ТОТ України Ганішов створював фото- та відеоматеріали на підтримку агресивної війни та виправдання окупації росією українських територій, які поширював у мережі)

Мадіна Таймазова (Брала участь у пропагандистському заходуіпід назвою «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу», який відбувся у квітні 2022 року. Своєю участю у цьому заході Таймазова сприяла створенню пропагандистської піар-акції, яка мала на меті легітимізацію депортації українських дітей з ТОТ України)

Владислав Ларін (У листопаді 2022 року у своєму відеозверненні в мережі, Ларін закликав громадян Росії до підтримки та фінансування російських військових, які беруть участь у збройній агресії проти України)

Максим Храмцов (У квітні 2025 року взяв участь у пропагандистському заході – федеральному марафоні «Знання.Перші» та провів спортивний майстер-клас для дітей в тимчасово окупованому Донецьку).

Федір Чудінов (У жовтні 2024 року відвідав кілька міст тимчасово окупованої Луганської області, де за підтримки руху «Здорова вітчизна» та представництва Загальноросійського громадсько-політичного руху «Народний Фронт «За Росію» (під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України) в так званій «ЛНР», провів пропагандистські спортивні заходи з українськими дітьми).

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпіади російську лижницю Дар'ю Непряєву.

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим. Там росіянка брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.