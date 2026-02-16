Марта Костюк проведе онлайн-зустріч для тенісних тренерів: як зареєструватися
Онлайн-зустріч Костюк та Заневської відбудеться 17 лютого о 19:00 за київським часом у форматі Zoom-сесії
17 лютого 2026 року відбудеться онлайн-зустріч для тенісних тренерів за участі української тенісистки Марти Костюк та її тренерки Сандри Заневської. Про це повідомляє «Главком».
Онлай-зустріч Костюк та Заневської
Подія організована Фондом Марти Костюк і присвячена практичному досвіду роботи на рівні WTA Tour, довгостроковому розвитку спортсменів та ключовим аспектам тренерської роботи в професійному тенісі. Реєстрація відкрита за посиланням.
Про що говоритимуть під час зустрічі
Формат події – жива 90-хвилинна розмова з практичними прикладами та можливістю поставити запитання. Учасники почують про досвід та отримають поради, актуальні для роботи з юніорами й молодими спортсменами.
Серед ключових тем:
- шлях гравця від юніорського рівня до WTA Tour
- як будувати кар’єрний розвиток на роки вперед, а не під короткостроковий результат
- тренування та підготовка під час турнірних тижнів
- комунікація між тренером і спортсменом, довіра в команді
- життя в турі: поразки, уроки та роль підтримки
Наприкінці зустрічі передбачено блок швидких запитань від учасників.
Практичні рекомендації для тренерів
Завершальною частиною події стануть дві ключові поради від Марти Костюк та Сандри Заневської:
- що варто почати впроваджувати вже зараз у тренувальному процесі
- які підходи, можливо, час переглянути або залишити позаду
Як долучитися
Онлайн-зустріч відбудеться 17 лютого о 19:00 за київським часом у форматі Zoom-сесії. Подія проходитиме англійською мовою. Реєстрація відкрита за посиланням.
Фонд Марти Костюк – це українська благодійна організація, заснована українською професійною тенісисткою Мартою Костюк у 2023 році. Фонд працює над тим, щоб зробити теніс доступним і повним можливостей для молоді в Україні та сприяти всебічному розвитку юних спортсменів.
