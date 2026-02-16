Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Марта Костюк проведе онлайн-зустріч для тенісних тренерів: як зареєструватися

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Марта Костюк проведе онлайн-зустріч для тенісних тренерів: як зареєструватися
Костюк та Заневська дадуть важливі поради тенісним тренерам
фото: Фонд Марти Костюк

Онлайн-зустріч Костюк та Заневської відбудеться 17 лютого о 19:00 за київським часом у форматі Zoom-сесії

17 лютого 2026 року відбудеться онлайн-зустріч для тенісних тренерів за участі української тенісистки Марти Костюк та її тренерки Сандри Заневської. Про це повідомляє «Главком».

Онлай-зустріч Костюк та Заневської

Подія організована Фондом Марти Костюк і присвячена практичному досвіду роботи на рівні WTA Tour, довгостроковому розвитку спортсменів та ключовим аспектам тренерської роботи в професійному тенісі. Реєстрація відкрита за посиланням.

Про що говоритимуть під час зустрічі

Формат події – жива 90-хвилинна розмова з практичними прикладами та можливістю поставити запитання. Учасники почують про досвід та отримають поради, актуальні для роботи з юніорами й молодими спортсменами.

Серед ключових тем:

  • шлях гравця від юніорського рівня до WTA Tour
  • як будувати кар’єрний розвиток на роки вперед, а не під короткостроковий результат
  • тренування та підготовка під час турнірних тижнів
  • комунікація між тренером і спортсменом, довіра в команді
  • життя в турі: поразки, уроки та роль підтримки

Наприкінці зустрічі передбачено блок швидких запитань від учасників.

Практичні рекомендації для тренерів

Завершальною частиною події стануть дві ключові поради від Марти Костюк та Сандри Заневської:

  • що варто почати впроваджувати вже зараз у тренувальному процесі
  • які підходи, можливо, час переглянути або залишити позаду

Як долучитися

Онлайн-зустріч відбудеться 17 лютого о 19:00 за київським часом у форматі Zoom-сесії. Подія проходитиме англійською мовою. Реєстрація відкрита за посиланням.

Фонд Марти Костюк – це українська благодійна організація, заснована українською професійною тенісисткою Мартою Костюк у 2023 році. Фонд працює над тим, щоб зробити теніс доступним і повним можливостей для молоді в Україні та сприяти всебічному розвитку юних спортсменів.

Нагадаємо, Алькарас перемогою на Australian Open переписав історію світового тенісу.

Читайте також:

Теги: Марта Костюк теніс тренер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У сторіс Instagram Завацька розмістила світлину з Іллею Марченком та напис «Not alone» («Не сама»)
«Не сама». Завацька натякнула на стосунки з капітаном жіночої збірної України з тенісу
1 лютого, 10:03
Чи вийде Світоліна до півфіналу Australian Open? Анонс гри
Чи вийде Світоліна до півфіналу Australian Open? Анонс гри
26 сiчня, 13:56
Поєдинок Гофф – Світоліна транслюватиме Eurosport
Гофф – Світоліна: де та коли дивитися поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
26 сiчня, 11:11
Путінцева сенсаційно дісталася четвертого кола першого Грендслему сезону
Одіозна Путінцева з черговим скандалом пройшла до 1/8 Australian Open
23 сiчня, 11:23
У 2022 році Шнайдер в Instagram ставила лайки під дописами на підтримку війни
Прихильниця Путіна стане наступною суперницею Світоліної на Australian Open
21 сiчня, 09:56
На пресконференцію Олійникова прийшла у футболці з написом: «Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей і жінок, але тут я не можу про це говорити»
Australian Open: Олійникова одягнула футболку із закликом допомогти Україні
20 сiчня, 12:57
Стакусич не змогла дограти поєдинок Australian Open
Канадська тенісистка залишила гру Australian Open на кріслі колісному
19 сiчня, 12:04
Туркеня починала свій виступ на першому Грендслемі сезону з кваліфікації
Турецька тенісистка Сонмез вразила публіку в перший день Australian Open
19 сiчня, 01:20
Дарія Касаткіна відмовилася від російського громадянства
Депутат Думи порівняв з повією тенісистку, яка відмовилася від російського громадянства
17 сiчня, 22:29

Новини

ЗСУ на фронті ліквідували призера чемпіонату Росії з муай-тай
ЗСУ на фронті ліквідували призера чемпіонату Росії з муай-тай
Італійська федерація гімнастики прокоментувала участь у їхніх змаганнях прихильниці Путіна
Італійська федерація гімнастики прокоментувала участь у їхніх змаганнях прихильниці Путіна
Марта Костюк проведе онлайн-зустріч для тенісних тренерів: як зареєструватися
Марта Костюк проведе онлайн-зустріч для тенісних тренерів: як зареєструватися
Олімпіада 2026. Результати українців 15 лютого
Олімпіада 2026. Результати українців 15 лютого
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 16 лютого
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 16 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 15 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 15 лютого

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua