Марта Костюк проведе онлайн-зустріч для тенісних тренерів: як зареєструватися

Костюк та Заневська дадуть важливі поради тенісним тренерам

Онлайн-зустріч Костюк та Заневської відбудеться 17 лютого о 19:00 за київським часом у форматі Zoom-сесії

17 лютого 2026 року відбудеться онлайн-зустріч для тенісних тренерів за участі української тенісистки Марти Костюк та її тренерки Сандри Заневської. Про це повідомляє «Главком».

Онлай-зустріч Костюк та Заневської

Подія організована Фондом Марти Костюк і присвячена практичному досвіду роботи на рівні WTA Tour, довгостроковому розвитку спортсменів та ключовим аспектам тренерської роботи в професійному тенісі. Реєстрація відкрита за посиланням.

Про що говоритимуть під час зустрічі

Формат події – жива 90-хвилинна розмова з практичними прикладами та можливістю поставити запитання. Учасники почують про досвід та отримають поради, актуальні для роботи з юніорами й молодими спортсменами.

Серед ключових тем:

шлях гравця від юніорського рівня до WTA Tour

як будувати кар’єрний розвиток на роки вперед, а не під короткостроковий результат

тренування та підготовка під час турнірних тижнів

комунікація між тренером і спортсменом, довіра в команді

життя в турі: поразки, уроки та роль підтримки

Наприкінці зустрічі передбачено блок швидких запитань від учасників.

Практичні рекомендації для тренерів

Завершальною частиною події стануть дві ключові поради від Марти Костюк та Сандри Заневської:

що варто почати впроваджувати вже зараз у тренувальному процесі

які підходи, можливо, час переглянути або залишити позаду

Як долучитися

Онлайн-зустріч відбудеться 17 лютого о 19:00 за київським часом у форматі Zoom-сесії. Подія проходитиме англійською мовою. Реєстрація відкрита за посиланням.

Фонд Марти Костюк – це українська благодійна організація, заснована українською професійною тенісисткою Мартою Костюк у 2023 році. Фонд працює над тим, щоб зробити теніс доступним і повним можливостей для молоді в Україні та сприяти всебічному розвитку юних спортсменів.

