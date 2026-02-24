Головна Спорт Новини
Під час багатоденної гонки в Африці автомобіль влетів у натовп вболівальників: є загиблі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Тур Руанди входить до когорти змагань з велошосе, за які можна отримати очки світового рейтингу
фото: UCI

Деталі інциденту розслідуються місцевою владою

Перший етап велобагатоденки Тур Руанди 2026 розпочався з жахливого інциденту, який забрав життя людей. Про це повідомляє «Главком».

Подробиці аварії

У неділю, 22 лютого 2026 року, під час гонки в районі Габіро автомобіль із супроводжувального каравану злетів із дороги та врізався у натовп вболівальників, які спостерігали за змаганнями. Керівництво турніру офіційно підтвердило загибель двох осіб, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості та наразі перебувають під наглядом лікарів.

Аварія сталася приблизно на 100-му кілометрі дистанції, між проміжними спринтами в населених пунктах Нягатаре та Кабароре. Перший етап загальною протяжністю 173,6 км пролягав від Рукомо до Рвамагани. Попри те, що спортивну перемогу в цей день святкував Ітамар Ейнхорн із команди NSN Cycling, святкування було скасовано через трагічні новини. Команда переможця та офіційні особи перегонів висловили глибокі співчуття родинам загиблих.

Реакція Руанди на інцидент

Національна поліція Руанди негайно розпочала розслідування причин аварії, щоб з’ясувати, чому водій машини супроводу втратив контроль над керуванням. Міністерка спорту Руанди Неллі Муказайіре назвала подію дуже сумним моментом для всього національного спорту. Вона підкреслила, що цей випадок є болючим нагадуванням про важливість безпеки на дорогах та закликала глядачів залишатися пильними під час підтримки гонщиків уздовж траси.

Свої співчуття також висловив представник Африканської конфедерації велоспорту Мохаммед Башир, побажавши пораненим швидкого одужання. Організатори Туру Руанди запевнили, що залишаються відданими забезпеченню громадської безпеки під час наступних етапів змагань, проте інцидент викликав серйозні дискусії щодо правил руху транспортних засобів усередині гоночного каравану.

Нагадаємо, що на російську велогонщицю впала стеля у готелі на Чемпіонаті світу в Чилі. Конструкція стелі впала на голову російської велогонщиці Валерії Валгонен у номері готелю у столиці Чилі, Сантьяго, де 22 жовтня 2025 року розпочався Чемпіонат світу з велотреку.

