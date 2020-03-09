В Іспанії вже понад 600 інфікованих коронавірусом



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Внаслідок зараження коронавірусом померли 17 іспанців

В Іспанії медики вже зафіксували 613 випадків зараження коронавірусом Covid-19.

Про це пише видання АВС.

За даними на вечір неділі, в Іспанії коронавірус став причиною смерті 17 людей. Йдеться про людей старше 70 років, які також страждали від серйозних захворювань, не пов'язаних із Covid-19.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України випустило рекомендації громадянам у зв'язку із поширенням у світі коронавірусу Covid-19.

У МЗС наполягають на потребі дотримуватися рекомендацій ВООЗ та органів охорони здоров’я України - з детальнішою інформацією можна ознайомитися на сайті МОЗ за цим посиланням.

Як відомо, 8 березня у Житомирі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

До слова, в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Натомість президент Португалії проведе два тижні на карантині через коронавірус.